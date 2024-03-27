AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Binlerce çocuk sokakta çalışıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çin'in yol maliyeti Türkiye'yi şaşırttı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:07
83 dk
HABER MASASI
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Milli takımdaki en genç ve yaşlı futbolcular
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Rusya'da yaşanan terör saldırısı
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Terör saldırısının ardından Rusya-ABD ilişkileri değerlendirilecek
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan: Bu bizim kırmızı çizgimiz, Ukrayna’ya silah göndermiyoruz
18:24
2 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
18:34
6 dk
SESLİ HABER
Görgü tanığı NATO’nun sivillere saldırısını anlattı
18:47
3 dk
SESLİ HABER
Venezüella lideri Maduro açıkladı: Suikast girişimi başarısız oldu
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası duyurdu: Ukrayna için ayrılan fon Kasım’da harcandı
19:13
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
19:32
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Fransa’ya ‘saldırgan diplomasi’ suçlaması
20:07
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekilden ABD’li yetkililere: Tavuk hafızalılar
20:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
07:17
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
18:27
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240327/ak-parti-milletvekili-keles-bogazina-seker-kacan-cocugu-heimlich-manevrasiyla-kurtardi-1082081381.html
AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Sputnik Türkiye
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T02:39+0300
2024-03-27T02:41+0300
türkiye
ak parti
elazığ
milletvekili
heimlich manevrası
şeker
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082081089_0:1:848:479_1920x0_80_0_0_896781cbc92d87523d8adb80e593a1f1.jpg
Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.Durumu anlamak için aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.İHA'nın haberine göre Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/soluk-borusuna-yemek-kacan-musterisini-heimlich-ile-kurtardi-1073708235.html
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1b/1082081089_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_a2cc7dca853b10ef9576bfa4566fdd33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, elazığ, milletvekili, heimlich manevrası, şeker
ak parti, elazığ, milletvekili, heimlich manevrası, şeker

AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

02:39 27.03.2024 (güncellendi: 02:41 27.03.2024)
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU-AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda küçük çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp doktoru olan Keleş, Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda küçük çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp doktoru olan Keleş, Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU-
Abone ol
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp doktoru olan Keleş, Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı.
Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.
Durumu anlamak için aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.
Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.
Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
İHA'nın haberine göre Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende” dedi.
Soluk borusuna yemek kaçan müşterisini 'heimlich' ile kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
YAŞAM
Soluk borusuna yemek kaçan müşterisini 'heimlich' ile kurtardı
19 Temmuz 2023, 13:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала