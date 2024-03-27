https://sputniknews.com.tr/20240327/ak-parti-milletvekili-keles-bogazina-seker-kacan-cocugu-heimlich-manevrasiyla-kurtardi-1082081381.html
AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Sputnik Türkiye
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp... 27.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-27T02:39+0300
2024-03-27T02:39+0300
2024-03-27T02:41+0300
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Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.Durumu anlamak için aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.İHA'nın haberine göre Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/soluk-borusuna-yemek-kacan-musterisini-heimlich-ile-kurtardi-1073708235.html
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ak parti, elazığ, milletvekili, heimlich manevrası, şeker
AK Parti Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
02:39 27.03.2024 (güncellendi: 02:41 27.03.2024)
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarına katılmak üzere gittiği bir programda bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti. Tıp doktoru olan Keleş, Heimlich manevrası ile çocuğun hayatını kurtardı.
Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Erol Keleş'in basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere makam aracıyla seyir halindeyken Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolda aniden bir aracın durduğunu ve araçtan inenlerin panik halinde olduğunu fark etti.
Durumu anlamak için aracını durdurarak olay yerine giden Prof. Dr. Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğu olduğunu gördü.
Çocuğun soluk yolunun tıkandığını tespit eden Prof. Dr. Keleş, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkarmayı başardı.
Prof. Dr. Keleş'in küçük çocuğa müdahalesi kameraya yansıdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, aynı zamanda doktor olduğu için çocuğun durumunu fark edip, müdahale ettiğini belirterek, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.
İHA'nın haberine göre Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende” dedi.