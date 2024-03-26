Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi
08:26 26.03.2024 (güncellendi: 08:53 26.03.2024)
© FotoğrafOperasyon
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tunceli'de düzenlenen Mahzen-20 Operasyonu'nda elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2024
Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/WRyMsXa3vx