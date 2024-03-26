https://sputniknews.com.tr/20240326/yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-serdar-alpin-yaptigi-organize-suc-orgutu-cokertildi-1082045977.html

Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tunceli'de düzenlenen Mahzen-20 Operasyonu'nda elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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