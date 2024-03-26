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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240326/tip-acikladi-gokhan-zana-ait-oldugu-iddia-edilen-kayitlar-deepfake-mi-1082060446.html
TİP açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar deepfake mi?
TİP açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar deepfake mi?
Sputnik Türkiye
TİP, desteğini çektiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin uzman mütalaasını paylaştı. Rapora... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T14:09+0300
2024-03-26T14:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
türkiye işçi partisi (tip)
gökhan zan
deepfake
ses kayıtları
ses kaydı
mütalaa
hatay
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen eski futbolcu Gökhan Zan'a ait olduğu ve para pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili tartışma gündem olmaya devam ediyor.Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre TİP, kayıtlara ilişkin uzman mütalaasını açıkladı.Raporda; analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu, ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığının görüldüğü belirtildi.Hem Türkçe hem Arapça konuşulduÖte yandan Gökhan Zan ve Turgay Kocakaya'nın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde 'deepfake teknolojisinin kullanılmadığı, Kocakaya'nın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edildiği aktarıldı.'Deepfake kullanılmadı'Uzman mütalaasında şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240324/ses-kaydi-ardindan-tip-destegini-cekmisti-gokhan-zan-parti-adayi-olarak-oy-istemeye-devam-ediyor-1082001885.html
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ti̇p açıkladı: gökhan zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar deepfake mi?,tip gökhan zan,tip deepfake,gökhan zan deepfake mi,gökhan zan ses kaydı
ti̇p açıkladı: gökhan zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar deepfake mi?,tip gökhan zan,tip deepfake,gökhan zan deepfake mi,gökhan zan ses kaydı

TİP açıkladı: Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen kayıtlar deepfake mi?

14:09 26.03.2024
© AA / Ali Kemal ZerenliTürkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. (
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© AA / Ali Kemal Zerenli
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TİP, desteğini çektiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin uzman mütalaasını paylaştı. Rapora göre kayıtlarda deepfake kullanılmadı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı geri çekilen eski futbolcu Gökhan Zan'a ait olduğu ve para pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili tartışma gündem olmaya devam ediyor.
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre TİP, kayıtlara ilişkin uzman mütalaasını açıkladı.
Raporda; analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu, ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığının görüldüğü belirtildi.

Hem Türkçe hem Arapça konuşuldu

Öte yandan Gökhan Zan ve Turgay Kocakaya'nın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde 'deepfake teknolojisinin kullanılmadığı, Kocakaya'nın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edildiği aktarıldı.

'Deepfake kullanılmadı'

Uzman mütalaasında şu ifadeler yer aldı:
Videolar Adobe Premiere Pro ve Movavi Video Suite 2024 programlarıyla detaylı incelendiğinde videonun başlangıçtan sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay bir değişiklik veya frekansta beklenmedik dalgalanmalar olmadığı tespit edilmiştir.
Videoların ses analizi Speech Analyzer 3.1.2.0 ve About Sonic Visualiser 4.5.2 programlarıyla analizleri yapılmış ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, Konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu. Ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür.
Videoların WhatsApp aracılığı ile tarafınıza ulaştırılmasından dolayı video exif bilgilerinin WhatsApp tarafından silinmesinden dolayı teknik analiz yapılamamıştır.
WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da konuşan kişilerin Gökhan ve Turgay isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir. WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı video incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin yüzünün telefona yansımasından dolayı kirli sakallı ve bıyıklı bir şahıs olduğu tespit edilmiştir.
WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı video incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin kendi beyanında görüşme anında Ankara’da olduğunu belirttiği tespit edilmiştir. Bu bilginin doğruluğunun araştırılması için ilgili kişiye ait GSM numarasının HTS kayıtlarının Savcılık veya Mahkeme Kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan talep edilip incelenmesi ile kesinlik kazanabileceği tespit edilmiştir.
WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da Turgay isimli şahsın görüşmeyi tuvaletten yaptığını beyan etmesine rağmen video incelemesinde görüşmenin araç içerisinden yapıldığı tespit edilmiştir.
Yapılan iki video arasında yapılan karşılaştırmalı teknik incelemeler ve analizler sonucunda iki video da konuşan kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edilmiştir.
WhatsApp Video 2024-03-19 saat 20.23.09_c6b1c5f6.mp4 başlıklı video da Gökhan isimli şahsın ve Turgay isimli şahsın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde DeepFake teknolojisinin kullanılmadığı, WhatsApp Video 2024-03-20 saat 09.54.36_a361b3a0.mp4 başlıklı videda ise Turgay isimli şahsın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
İki video içerisinde görüşme yapan şahısların kimliklerinin tespit edilebilmesi için şahısların seslerinin teknik cihazlar aracılığı ile sessiz bir ortamda kayıt yapıldıktan sonra video sesleri ile karşılaştırmaları analizlerinin yapılması sonucu şahısların tespit edilebileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, tehdit edildiği ve şantaja maruz kaldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Zan, beraberinde avukatıyla İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını belirtti. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Ses kaydı ardından TİP, desteğini çekmişti: Gökhan Zan, parti adayı olarak oy istemeye devam ediyor
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