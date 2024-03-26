https://sputniknews.com.tr/20240326/saganak-nedeniyle-yol-coktu-2-arac-camura-gomuldu-1082062656.html

Sağanak nedeniyle yol çöktü: 2 araç çamura gömüldü

Sağanak nedeniyle yol çöktü: 2 araç çamura gömüldü

Sputnik Türkiye

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T14:50+0300

2024-03-26T14:50+0300

2024-03-26T15:15+0300

türkiye

mardin

sağanak

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Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.​​​​​​​

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türkiye

mardin

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mardin, sağanak