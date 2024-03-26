https://sputniknews.com.tr/20240326/saganak-nedeniyle-yol-coktu-2-arac-camura-gomuldu-1082062656.html
Sağanak nedeniyle yol çöktü: 2 araç çamura gömüldü
Sağanak nedeniyle yol çöktü: 2 araç çamura gömüldü
Sputnik Türkiye
Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T14:50+0300
2024-03-26T14:50+0300
2024-03-26T15:15+0300
türkiye
mardin
sağanak
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082062497_0:212:3263:2047_1920x0_80_0_0_69933653ab6eee64ac45e5b95e3fb31f.jpg
Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240324/ankarada-istinat-duvari-gecekondunun-uzerine-coktu-1082006791.html
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082062497_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e8fd5c5331fe6500c15240364350e716.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mardin, sağanak
Sağanak nedeniyle yol çöktü: 2 araç çamura gömüldü
14:50 26.03.2024 (güncellendi: 15:15 26.03.2024)
Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.
Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi.
Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü.
Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.