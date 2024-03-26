Rusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
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Moskova'da Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitirenler Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı. Kentte faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri taziye defterini imzaladı. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçiliğin önüne karanfil bırakıldı.
© AA / Hakan NuralRusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
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© AA / Hakan Nural
Rusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
© AA / Hakan NuralTerör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçiliğin önüne karanfil bırakıldı
2/6
© AA / Hakan Nural
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçiliğin önüne karanfil bırakıldı
© AA / Hakan NuralRusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
3/6
© AA / Hakan Nural
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde taziye defteri açıldı
© AA / Hakan NuralRusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
4/6
© AA / Hakan Nural
Rusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
© AA / Hakan NuralTerör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçiliğin önüne karanfil bırakıldı
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© AA / Hakan Nural
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçiliğin önüne karanfil bırakıldı
© AA / Hakan NuralRusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı
6/6
© AA / Hakan Nural
Rusya'da terör saldırısında hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı