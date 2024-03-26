https://sputniknews.com.tr/20240326/oy-ve-otesi-dernegi-baskani-bilgic-secim-sonuclarini-son-oya-kadar-sayma-iradesi-belirleyecek-1082050791.html

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Bilgiç: 'Seçim sonuçlarını son oya kadar sayma iradesi belirleyecek'

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Bilgiç: 'Seçim sonuçlarını son oya kadar sayma iradesi belirleyecek'

Sputnik Türkiye

Oy ve Ötesi Derneği, seçimlere sayılı günler kala herkesi sandığa gitmeye ve sandıklara sahip çıkmaya dikkat çekerek 31 Mart seçim sonuçları için “son oya... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T10:57+0300

2024-03-26T10:57+0300

2024-03-26T10:57+0300

türkiye

oy ve ötesi

mehmet bilgiç

seçim

yerel seçimler

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

sandık

sandık güvenliği

sandık izleme

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Kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 11 seçimde görev alan ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Oy ve Ötesi Derneği; 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki çalışmalarını 28 Şubat Çarşamba günü, bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuştu. Seçimlere 1 hafta kala çalışmalarını ve müşahit eğitimlerini hızlandıran Oy ve Ötesi Derneği bu sene diğer seçimlerden farklı olarak koordineli çalışma becerilerini en iyi örgütlenebildikleri illerde kullanma kararı aldı.Bu doğrultuda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde sandık başına gönüllü sayısının en fazla olduğu iller başta olmak üzere toplam 49 ilde sandık müşahitliği organizasyonu yapacak.Bu 49 il, 28 Mayıs'taki gönüllü sayısının yüzde 95'inin yer aldığı iller olarak öne çıkıyor.Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilgiç: 'Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlerden oldukça farklı'Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç, sandık müşahitliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlerden oldukça farklı. Adayların çokluğu ve yerel dengelerin taşıdığı önem nedeniyle 31 Mart 2019'da olduğu gibi seçim yarışı 31 Mart 2024'te de de bazı bölgelerde çok çetin geçebilir. Milyonlarca seçmenin oy verdiği büyükşehirlerde dahi 2019 yerel seçimlerinde kazananı binlere varan oy farkının belirlediğini görmüştük. Son kamuoyu araştırmalarına baktığımızda büyükşehirlerden ilçelere kadar Türkiye'nin her yanında kazananları belirleyecek oy farkının binlerle ölçülebileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle tüm seçmenlerin iradelerinin sandığa yansıması çok önemli olacak. Yarışın çetin geçeceği pek çok bölgede seçim sonuçlarını son oya kadar sayma iradesi belirleyecek.” Oy ve Ötesi olarak, insanların tercihleri ne olursa olsun, istedikleri sonucu almak üzere sandığa gitmesinin ve oy kullanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirten Bilgiç “Herkesi daha aktif vatandaş olmaya, demokratikleşme sürecine katkı sağlamaya ve sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hedefimiz 50 bin gönüllü ile 182 bin sandıktan veri elde ederek 53 milyon 525 bin oya sahip çıkmak” diye ekledi.

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