https://sputniknews.com.tr/20240326/meteorolojiden-14-il-icin-sari-kodlu-uyari-istanbula-toz-yagacak--1082058031.html

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a toz yağacak

Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul'a toz yağacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir kesiminde parçalı ve bulutlu bir havanın hakim olacağı... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T13:19+0300

2024-03-26T13:19+0300

2024-03-26T13:20+0300

yaşam

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toz taşınımı

toz taşınımı

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

marmara bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Toz taşınımı etkili olacakMarmara ve Ege’de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.14 il için sarı kodlu uyarıMGM, 14 il için ise sarı kodlu uyarı verdi.Sarı kodlu uyarı alan iller: Adana, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, K.Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak, Osmaniye

https://sputniknews.com.tr/20240321/meteorolojiden-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-kar-yagisi-ve-saganak-bekleniyor-1081899073.html

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sağanak, toz taşınımı, toz taşınımı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, marmara bölgesi