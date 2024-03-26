https://sputniknews.com.tr/20240326/imamaoglundan-villa-iddiasina-canli-yayinda-cevap-verdi-benim-degil-sirketimizin-uzerine-1082044237.html
İmamoğlu'ndan 'villa' iddiasına canlı yayında cevap verdi: 'Benim değil şirketimizin üzerine'
İmamoğlu'ndan 'villa' iddiasına canlı yayında cevap verdi: 'Benim değil şirketimizin üzerine'
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddia edildi... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T07:07+0300
2024-03-26T07:07+0300
2024-03-26T07:09+0300
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CHP'nin İstanbul adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddiası gündem olmuştu.Canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240326/bakan-isikhan-acikladi-emeklilere-ozel-indirim-ve-kampanyalar-neleri-iceriyor-1082044072.html
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villa, seçim, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, yerel seçim anketi, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ekrem imamoğlu, inşaat, şirket, hisse, mal varlığı, lüks villa, emirgan, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi
İmamoğlu'ndan 'villa' iddiasına canlı yayında cevap verdi: 'Benim değil şirketimizin üzerine'
07:07 26.03.2024 (güncellendi: 07:09 26.03.2024)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddia edildi. Söz konusu iddiaya katıldığı canlı yayında cevap veren İmamoğlu, "Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir" dedi.
CHP'nin İstanbul adayı, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu villaları mal beyanında göstermediği iddiası gündem olmuştu.
Canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
"Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş.
Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usulsüz işi olmaz.
Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir."