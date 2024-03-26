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https://sputniknews.com.tr/20240326/gorgu-tanigi-anlatti-nato-yugoslavyada-sivil-mahalleleri-bombaladi-1082058513.html
Görgü tanığı anlattı: NATO, Yugoslavya’da sivil mahalleleri bombaladı
Görgü tanığı anlattı: NATO, Yugoslavya’da sivil mahalleleri bombaladı
Sputnik Türkiye
25 yıl önce NATO’nun Yugoslavya’ya başlattığı operasyona tanıklık eden Dobrica Rakic, NATO savaş uçaklarının Sırp hava savunmasının engeliyle karşılaştığında... 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T13:25+0300
2024-03-26T13:25+0300
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Sırbistan’ın Aleksinaç şehrinin sakini Dobrica Rakiç, 25 yıl önce NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik yürüttüğü Müttefik Güç Harekatı sırasında yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.Rakiç, günümüzde elektrikli ev aletleri tamircisi olarak çalışsa da bir zamanlar Yugoslavya ordusunda hizmet yaptığı için askeri meseleleri profesyonel bir gözle değerlendirebiliyor.1999 ilkbaharında, her birisi bin 250 kilo ağırlığında olan iki bombanın oturduğu evinin yakınına düştüğünü söyleyen Rakiç, “Bombaların bu ağırlıkta olduğunu ben uydurmadım, ertesi gün gelen Belgrad Askeri Enstitüsü uzmanları söyledi. Radyasyon seviyesini ölçtüler, hiçbir şey yoktu, sonra kahvemi içerek bu bilgiyi verdiler” dedi.Bombalardan birinin oturduğu sokağa düştüğünü belirten Rakiç, olayı şöyle anlattı:“NATO’nun bunu yapması için hiçbir sebep yoktu” diyen Rakiç, “Niş’teki hava savunma sistemi her çalıştığında ve bu yüzden NATO uçakları görevlerini yerine getirmekte güçlük çektiklerinde bombalarla üslerine dönemeyecekleri için bir yerlere atmaları gerekiyordu. Bu yüzden hiçbir hedefin olmadığı bu mahallelere bombaları bıraktılar. Burada asker yoktu. Sadece siviller vardı. Burada çatışma yoktu. Kimse bomba atılacağını beklemiyordu” diye ekledi.1999’da, Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan Arnavut ayrılıkçılar ve Sırbistan güvenlik güçleri arasındaki silahlı karşı durma, NATO güçlerinin Yugoslavya’yı bombalamasına yol açmıştı. Askeri operasyon, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan, Yugoslavya yönetiminin Kosova’da etnik temizlik yaptığı ve bölgede insani felakete yol açtığı iddiası temelinde gerçekleştirilmişti. 24 Mart 1999’da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO’nun hava saldırılarında 87’si çocuk 2 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 100 milyar dolarlık zarar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240324/natonun-yugoslavyayi-bombalamasinin-uzerinden-25-yil-gecti--1081960173.html
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yugoslavya, eski yugoslavya, nato, bombardıman, belgrad, abd

Görgü tanığı anlattı: NATO, Yugoslavya’da sivil mahalleleri bombaladı

13:25 26.03.2024
© AFP 2023 / JOEL ROBINENATO Yugoslavya
NATO Yugoslavya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / JOEL ROBINE
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25 yıl önce NATO’nun Yugoslavya’ya başlattığı operasyona tanıklık eden Dobrica Rakic, NATO savaş uçaklarının Sırp hava savunmasının engeliyle karşılaştığında taşıdıkları bombaları sivil mahalleler üzerine attığını belirtti.
Sırbistan’ın Aleksinaç şehrinin sakini Dobrica Rakiç, 25 yıl önce NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik yürüttüğü Müttefik Güç Harekatı sırasında yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.
Rakiç, günümüzde elektrikli ev aletleri tamircisi olarak çalışsa da bir zamanlar Yugoslavya ordusunda hizmet yaptığı için askeri meseleleri profesyonel bir gözle değerlendirebiliyor.
1999 ilkbaharında, her birisi bin 250 kilo ağırlığında olan iki bombanın oturduğu evinin yakınına düştüğünü söyleyen Rakiç, “Bombaların bu ağırlıkta olduğunu ben uydurmadım, ertesi gün gelen Belgrad Askeri Enstitüsü uzmanları söyledi. Radyasyon seviyesini ölçtüler, hiçbir şey yoktu, sonra kahvemi içerek bu bilgiyi verdiler” dedi.
Bombalardan birinin oturduğu sokağa düştüğünü belirten Rakiç, olayı şöyle anlattı:

“Taş üzerinde taş kalmadı, her şey yerle bir oldu. İki kişi olay yerinde öldü, Duşanka Saviç ve ev sahibinin damadı. Ayrıca bodrumlarda saklanan yedi veya sekiz kişi yaralandı. Komşularla birlikte yaralıları hastaneye taşıdık. Duşanka Saviç benden iki-üç yaş büyüktü. Yani neredeyse 1952 doğumluydu. Kaç yaşındaydı? Yaklaşık 50 oluyor. İkinci ölen kişinin adı Predrag’dı. Gençti. Galiba Aleksinaç sağlık merkezinde muhasebeci olarak çalışıyordu. Ekonomi okumuştu. Genç, eğitimli, umut vaat eden, Duşanka gibi iyi bir insandı. Sanırım yaş olarak 30’un altındaydı. Ne fark eder ki. 50, 100 veya 20, her bir hayat değerli.

NATO’nun bunu yapması için hiçbir sebep yoktu” diyen Rakiç, “Niş’teki hava savunma sistemi her çalıştığında ve bu yüzden NATO uçakları görevlerini yerine getirmekte güçlük çektiklerinde bombalarla üslerine dönemeyecekleri için bir yerlere atmaları gerekiyordu. Bu yüzden hiçbir hedefin olmadığı bu mahallelere bombaları bıraktılar. Burada asker yoktu. Sadece siviller vardı. Burada çatışma yoktu. Kimse bomba atılacağını beklemiyordu” diye ekledi.
1999’da, Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan Arnavut ayrılıkçılar ve Sırbistan güvenlik güçleri arasındaki silahlı karşı durma, NATO güçlerinin Yugoslavya’yı bombalamasına yol açmıştı. Askeri operasyon, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan, Yugoslavya yönetiminin Kosova’da etnik temizlik yaptığı ve bölgede insani felakete yol açtığı iddiası temelinde gerçekleştirilmişti. 24 Mart 1999’da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO’nun hava saldırılarında 87’si çocuk 2 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 100 milyar dolarlık zarar verilmişti.
NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
MULTİMEDYA
NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasının üzerinden 25 yıl geçti
24 Mart, 12:00
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