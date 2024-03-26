https://sputniknews.com.tr/20240326/gorgu-tanigi-anlatti-nato-yugoslavyada-sivil-mahalleleri-bombaladi-1082058513.html

Görgü tanığı anlattı: NATO, Yugoslavya’da sivil mahalleleri bombaladı

Görgü tanığı anlattı: NATO, Yugoslavya’da sivil mahalleleri bombaladı

Sputnik Türkiye

25 yıl önce NATO’nun Yugoslavya’ya başlattığı operasyona tanıklık eden Dobrica Rakic, NATO savaş uçaklarının Sırp hava savunmasının engeliyle karşılaştığında... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T13:25+0300

2024-03-26T13:25+0300

2024-03-26T13:25+0300

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Sırbistan’ın Aleksinaç şehrinin sakini Dobrica Rakiç, 25 yıl önce NATO’nun Yugoslavya’ya yönelik yürüttüğü Müttefik Güç Harekatı sırasında yaşadıklarını Sputnik’e anlattı.Rakiç, günümüzde elektrikli ev aletleri tamircisi olarak çalışsa da bir zamanlar Yugoslavya ordusunda hizmet yaptığı için askeri meseleleri profesyonel bir gözle değerlendirebiliyor.1999 ilkbaharında, her birisi bin 250 kilo ağırlığında olan iki bombanın oturduğu evinin yakınına düştüğünü söyleyen Rakiç, “Bombaların bu ağırlıkta olduğunu ben uydurmadım, ertesi gün gelen Belgrad Askeri Enstitüsü uzmanları söyledi. Radyasyon seviyesini ölçtüler, hiçbir şey yoktu, sonra kahvemi içerek bu bilgiyi verdiler” dedi.Bombalardan birinin oturduğu sokağa düştüğünü belirten Rakiç, olayı şöyle anlattı:“NATO’nun bunu yapması için hiçbir sebep yoktu” diyen Rakiç, “Niş’teki hava savunma sistemi her çalıştığında ve bu yüzden NATO uçakları görevlerini yerine getirmekte güçlük çektiklerinde bombalarla üslerine dönemeyecekleri için bir yerlere atmaları gerekiyordu. Bu yüzden hiçbir hedefin olmadığı bu mahallelere bombaları bıraktılar. Burada asker yoktu. Sadece siviller vardı. Burada çatışma yoktu. Kimse bomba atılacağını beklemiyordu” diye ekledi.1999’da, Kosova Kurtuluş Ordusu’ndan Arnavut ayrılıkçılar ve Sırbistan güvenlik güçleri arasındaki silahlı karşı durma, NATO güçlerinin Yugoslavya’yı bombalamasına yol açmıştı. Askeri operasyon, BM Güvenlik Konseyi’nin onayı alınmadan, Yugoslavya yönetiminin Kosova’da etnik temizlik yaptığı ve bölgede insani felakete yol açtığı iddiası temelinde gerçekleştirilmişti. 24 Mart 1999’da başlatılan ve yaklaşık üç ay süren NATO’nun hava saldırılarında 87’si çocuk 2 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 100 milyar dolarlık zarar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240324/natonun-yugoslavyayi-bombalamasinin-uzerinden-25-yil-gecti--1081960173.html

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