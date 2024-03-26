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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Timur: Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Timur: Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın Antalya kampında bir basın toplantısı düzenleyen Timur, Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler ve son dönemde Türk futbolunda yaşanan gelişmelere ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. 'FETÖ ile bağlantısı olduğu söylenen hesap'Dün yapılan işin planlı, çok sistemli ve aslında herkesin alışık olduğu bir şekilde Amerika’dan bir operasyon olduğunu ifade eden Timur konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Mağdur gibi açıklamalar yapılıyor'“Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor” diyen Timur, olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için manipülasyon yapılmasının bu işi bambaşka noktaya götürdüğünü dile getirdi.“İnsanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz” diyen Timur, bunun için şeffaflık gerektiğini ifadfe ederek Türk futbolu için cesur davranılmasını gerektiğinin altını çizdi.'Kavgaya karışanların tamamı PFDK'ya sevk edilmeli'Basın açıklamasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin yorumda da bulunan Timur, "PFDK sevklerinde sürekli oyuncu sayısının azaltılacağı söyleniyor. Olaya karışan insanları sevk edersiniz, ayıklama yaparak sevk edemezsiniz. Kim kavgaya karıştıysa sevk edilmeli. Yerdeki insanlara vuran, koşan insanlara döner tekme atanlar. Sevklerin iki günde yapılması gerekirken baskı yüzünden bunlar oluyor. Neyse adil olan o olsun. Hukuki olan şey; müfettişlerin bu olaya karışan herkesi PFDK'ya sevk etmesidir. Duyduğumuz şu: sayı gitgide azaltılıyor. Önce 4'e düşürülmüş, şimdi de 3'e düşürülmeye çalışılıyormuş" dedi.Bu maçta yaşananlarında çok boyutlu bir olay olduğunu belirten Timur, taraftarın sahaya girmemesi gerektiğini ifade ederek, "Maç içerisindeki olaylar var. Suların atılması. Başka maçlarda da oldu. Birçok statta oldu. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakın futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulmaması gerekiyor. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması, tekme atılması da yanlıştır" açıklamasında bulundu.'Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum'Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları. Neden bunlar tartışılıyor? 'Bize haksızlık yapılıyor' diyorlar. Bir taraftan biz de diyoruz ki 'bize çok daha fazla haksızlık yapılıyor', başka takımlar da öyle diyor" cümlelerini kaydetti.'Düzgün bir şekilde oynansın'Konuşmasında Süper Kupa maçına da değinen Timur, "Türk futbolunda dört büyük var, ama Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ayrı. Hiçbir şey, tek bir kişinin bile tırnağının kanamasından önemli değil. Kim şampiyon olacaksa olsun. Bunun ne olduğunu insanlar anlayacak. Maç inşallah düzgün bir şekilde oynansın. Bu gergin ortam da geçsin. Zaman zaman sinirleniyoruz ama ben yaptığım açıklamaların yüzde 90'ını bu işlerin çözülmesi için yapıyorum. O maça kadar da çözüme ilişkin konuşalım" sözlerini dile getirdi.
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Timur: Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor

16:11 26.03.2024 (güncellendi: 17:00 26.03.2024)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
© AA / Aytaç Ünal
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
Galatasaray'ın Antalya kampında bir basın toplantısı düzenleyen Timur, Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantıya ait olduğu iddia edilen görüntüler ve son dönemde Türk futbolunda yaşanan gelişmelere ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

'FETÖ ile bağlantısı olduğu söylenen hesap'

Dün yapılan işin planlı, çok sistemli ve aslında herkesin alışık olduğu bir şekilde Amerika’dan bir operasyon olduğunu ifade eden Timur konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
FETÖ'yle bağlantıları olduğu da söylenen bir hesap üstünden böyle şeyler yayımlanıyor. Kesilip biçilip sadece bir kısmı yayımlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri, görüntülerin tamamının yayınlanması ise takdire şayan. Sadece hakemin izlemeye çağrıldığı pozisyonların kayıtları değil, VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz. Tüm VAR kayıtları ve seminerler açıklansın, şeffaf olsun.

'Mağdur gibi açıklamalar yapılıyor'

Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor” diyen Timur, olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için manipülasyon yapılmasının bu işi bambaşka noktaya götürdüğünü dile getirdi.
İnsanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz” diyen Timur, bunun için şeffaflık gerektiğini ifadfe ederek Türk futbolu için cesur davranılmasını gerektiğinin altını çizdi.

'Kavgaya karışanların tamamı PFDK'ya sevk edilmeli'

Basın açıklamasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin yorumda da bulunan Timur, "PFDK sevklerinde sürekli oyuncu sayısının azaltılacağı söyleniyor. Olaya karışan insanları sevk edersiniz, ayıklama yaparak sevk edemezsiniz. Kim kavgaya karıştıysa sevk edilmeli. Yerdeki insanlara vuran, koşan insanlara döner tekme atanlar. Sevklerin iki günde yapılması gerekirken baskı yüzünden bunlar oluyor. Neyse adil olan o olsun. Hukuki olan şey; müfettişlerin bu olaya karışan herkesi PFDK'ya sevk etmesidir. Duyduğumuz şu: sayı gitgide azaltılıyor. Önce 4'e düşürülmüş, şimdi de 3'e düşürülmeye çalışılıyormuş" dedi.
Bu maçta yaşananlarında çok boyutlu bir olay olduğunu belirten Timur, taraftarın sahaya girmemesi gerektiğini ifade ederek, "Maç içerisindeki olaylar var. Suların atılması. Başka maçlarda da oldu. Birçok statta oldu. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakın futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulmaması gerekiyor. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması, tekme atılması da yanlıştır" açıklamasında bulundu.

'Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum'

Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları. Neden bunlar tartışılıyor? 'Bize haksızlık yapılıyor' diyorlar. Bir taraftan biz de diyoruz ki 'bize çok daha fazla haksızlık yapılıyor', başka takımlar da öyle diyor" cümlelerini kaydetti.

'Düzgün bir şekilde oynansın'

Konuşmasında Süper Kupa maçına da değinen Timur, "Türk futbolunda dört büyük var, ama Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ayrı. Hiçbir şey, tek bir kişinin bile tırnağının kanamasından önemli değil. Kim şampiyon olacaksa olsun. Bunun ne olduğunu insanlar anlayacak. Maç inşallah düzgün bir şekilde oynansın. Bu gergin ortam da geçsin. Zaman zaman sinirleniyoruz ama ben yaptığım açıklamaların yüzde 90'ını bu işlerin çözülmesi için yapıyorum. O maça kadar da çözüme ilişkin konuşalım" sözlerini dile getirdi.
TFF, hakem toplantısının tamamını yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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