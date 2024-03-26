Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor
Çiftçiler, desteklemelerin artırılması, ürünlerine daha fazla ödeme yapılması ve ucuz ürün ithal edilmemesi talebiyle Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde traktörleriyle gösteri düzenledi.
Çiftçiler, desteklemelerin artırılması, ürünlerine daha fazla ödeme yapılması ve ucuz ürün ithal edilmemesi talebiyle Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde traktörleriyle gösteri düzenledi.
Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi traktörleriyle Brüksel'deki ABKomisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binaları yakınında bir araya geldi.
Belçika'daki çeşitli çiftçi birliklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi traktörleriyle Brüksel'deki ABKomisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu binaları yakınında bir araya geldi.
AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yaptığı bina önündeki ana yol Rue de la Loi'yı trafiğe kapatan çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı.
AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yaptığı bina önündeki ana yol Rue de la Loi'yı trafiğe kapatan çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı.
Çevreye sis bombaları, torpil ve havai fişekler atan çiftçiler, AB kurumlarına ve barikat önündeki polislerin üzerine yüzlerce yumurta fırlattı. Çiftçiler, polislerin üzerine sıvı hayvan gübresi sıktı.
Çevreye sis bombaları, torpil ve havai fişekler atan çiftçiler, AB kurumlarına ve barikat önündeki polislerin üzerine yüzlerce yumurta fırlattı. Çiftçiler, polislerin üzerine sıvı hayvan gübresi sıktı.
Protestocular, Maalbeek metro istasyonu girişine döktükleri saman balyalarını ateşe verdi. Polis göstericilerin üzerine gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.
Protestocular, Maalbeek metro istasyonu girişine döktükleri saman balyalarını ateşe verdi. Polis göstericilerin üzerine gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.
Protestocular, 'Çiftçi yoksa gıda ve gelecek yok', 'Çiftçilerin nesli tükeniyor', 'MERCOSUR"u durdurun', 'Ürünlere adil fiyat', 'Gıda serbest ticaretten çıksın' yazılı pankart ve afişler açtı.
Protestocular, 'Çiftçi yoksa gıda ve gelecek yok', 'Çiftçilerin nesli tükeniyor', 'MERCOSUR"u durdurun', 'Ürünlere adil fiyat', 'Gıda serbest ticaretten çıksın' yazılı pankart ve afişler açtı.
Protestoların düzenlediği bölgede polisin geniş güvenlik önlemleri alması ve TOMA'ları hazırda bekletmesi dikkati çekti.
Protestoların düzenlediği bölgede polisin geniş güvenlik önlemleri alması ve TOMA'ları hazırda bekletmesi dikkati çekti.
Çiftçiler, ürünlerine daha fazla ödeme yapılmasını ve haksız rekabetle sonuçlanan serbest ticaret anlaşmalarına son verilmesini istedi.
Çiftçiler, ürünlerine daha fazla ödeme yapılmasını ve haksız rekabetle sonuçlanan serbest ticaret anlaşmalarına son verilmesini istedi.