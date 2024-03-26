https://sputniknews.com.tr/20240326/avrupada-ciftci-protestolari-devam-ediyor-1082072153.html

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor

Sputnik Türkiye

Çiftçiler, desteklemelerin artırılması, ürünlerine daha fazla ödeme yapılması ve ucuz ürün ithal edilmemesi talebiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'de... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T18:18+0300

2024-03-26T18:18+0300

2024-03-26T18:18+0300

multimedya

fotoğraf

avrupa

avrupa birliği

çiftçi

brüksel

belçika

barikat

tezek

mercosur

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082070635_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9fb09896710c96d267f1909a02785ed6.jpg

AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yaptığı bina önündeki ana yol Rue de la Loi'yı trafiğe kapatan çiftçiler, polis barikatıyla karşılaştı. Polis barikatının önüne önce saman püskürten çiftçiler daha sonra römorklarla şeker pancarı, tahta palet ve tezek döktü.

avrupa birliği

brüksel

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fotoğraf, avrupa, avrupa birliği, çiftçi, brüksel, belçika, barikat, tezek, mercosur, фото