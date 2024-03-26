https://sputniknews.com.tr/20240326/avrupa-komisyonundan-ab-savunma-sanayisi-icin-2-milyar-euroluk-destek--1081914331.html

Avrupa Komisyonu'ndan AB savunma sanayisi için 2 milyar euroluk destek

Avrupa Komisyonu'ndan AB savunma sanayisi için 2 milyar euroluk destek

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB savunma sanaysinin güçlendirilmesi için yaklaşık 2 milyar euro kaynak ayırma kararının alındığı belirtildi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

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2024-03-26T15:07+0300

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Yeni savunma stratejisiyle dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan AB, bu alanda daha etkin bir rol oynamak, eksiklerini gidermek, kendi askeri-endüstriyel kompleksini inşa etmek ve Avrupa'nın ABD savunma ürünlerine olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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