https://sputniknews.com.tr/20240326/abd-tarafi-assangei-abdnin-bilgi-kaynaklarini-yayinlamakla-sucladi-1082052986.html
Assange'ın ABD'ye iade davasında karar bugün açıklanacak
Assange'ın ABD'ye iade davasında karar bugün açıklanacak
Sputnik Türkiye
İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T11:43+0300
2024-03-26T11:43+0300
2024-03-26T11:58+0300
dünya
julian assange
wikileaks
abd
beyaz saray
ingiltere
londra
irak
afganistan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082052829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cbaddd6f300d8f1e20e486f744b65c55.jpg
Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayınlayan Assange hakkında Yüksek Mahkeme'de başlayan ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalarda karar bugün açıklanacak.Mahkemeden çıkacak karara göre, Assange'ın tam bir temyiz duruşmasına devam edip edemeyeceği netleşmiş olacak. Bu kararın Assange'ın aleyhinde olması halinde WikiLeaks kurucusunun son temyiz yolu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kalacak.Assange'ın avukatları, ABD’ye iade davasının siyasi amaçlı olduğunu ve Assange'ın devlet düzeyindeki suçları ifşa ettiği için hedef alındığını savunuyor.Ayrıca avukatlar, Assange'ın ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.Julian Assange'ın eşi Stella Assange, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin önünde yaptığı konuşmada, "Eğer iade edilirse, hayatını kaybedecek. Öldürülecek. Kendisine suikast planlayan ülke tarafından öldürülecek" demişti.ABD tarafı, Assange'ı ABD’nin bilgi kaynaklarını yayınlamakla suçladıABD tarafının avukatları ise Assange'ın kovuşturulmasının hukukun üstünlüğüne ve kanıtlara dayandığını savunuyor.ABD'li avukatlardan Clair Dobbin, Assange'ın ABD'ye bilgi kaynağı olarak hareket eden kişilerin isimlerini ayrım gözetmeksizin ve bilerek dünyaya yayınladığını söyledi.Dobbin, "Onu farklı kılan bu gerçeklerdir, siyasi görüşleri değil" ifadesini kullandı.Assange'ın dava süreciAssange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı.Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaksin-kurucusu-assangein-abdye-iade-edilmemesi-icin-mahkeme-onunde-protesto-duzenlendi-1080921981.html
abd
ingiltere
londra
irak
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/1a/1082052829_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_86039c7686188b531f095cdd237cee2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
julian assange, wikileaks, abd, beyaz saray, ingiltere, londra, irak, afganistan
julian assange, wikileaks, abd, beyaz saray, ingiltere, londra, irak, afganistan
Assange'ın ABD'ye iade davasında karar bugün açıklanacak
11:43 26.03.2024 (güncellendi: 11:58 26.03.2024)
İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi.
Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayınlayan Assange hakkında Yüksek Mahkeme'de başlayan ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalarda karar bugün açıklanacak.
Mahkemeden çıkacak karara göre, Assange'ın tam bir temyiz duruşmasına devam edip edemeyeceği netleşmiş olacak. Bu kararın Assange'ın aleyhinde olması halinde WikiLeaks kurucusunun son temyiz yolu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kalacak.
Assange'ın avukatları, ABD’ye iade davasının siyasi amaçlı olduğunu ve Assange'ın devlet düzeyindeki suçları ifşa ettiği için hedef alındığını savunuyor.
Ayrıca avukatlar, Assange'ın ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.
Julian Assange'ın eşi Stella Assange, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin önünde yaptığı konuşmada, "Eğer iade edilirse, hayatını kaybedecek. Öldürülecek. Kendisine suikast planlayan ülke tarafından öldürülecek" demişti.
ABD tarafı, Assange'ı ABD’nin bilgi kaynaklarını yayınlamakla suçladı
ABD tarafının avukatları ise Assange'ın kovuşturulmasının hukukun üstünlüğüne ve kanıtlara dayandığını savunuyor.
ABD'li avukatlardan Clair Dobbin, Assange'ın ABD'ye bilgi kaynağı olarak hareket eden kişilerin isimlerini ayrım gözetmeksizin ve bilerek dünyaya yayınladığını söyledi.
Dobbin, "Onu farklı kılan bu gerçeklerdir, siyasi görüşleri değil" ifadesini kullandı.
Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı.
Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.
Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.
Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.
Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.