https://sputniknews.com.tr/20240326/abd-tarafi-assangei-abdnin-bilgi-kaynaklarini-yayinlamakla-sucladi-1082052986.html

Assange'ın ABD'ye iade davasında karar bugün açıklanacak

Assange'ın ABD'ye iade davasında karar bugün açıklanacak

Sputnik Türkiye

İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen ABD'ye iade davasında karar tarihi geldi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T11:43+0300

2024-03-26T11:43+0300

2024-03-26T11:58+0300

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Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayınlayan Assange hakkında Yüksek Mahkeme'de başlayan ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalarda karar bugün açıklanacak.Mahkemeden çıkacak karara göre, Assange'ın tam bir temyiz duruşmasına devam edip edemeyeceği netleşmiş olacak. Bu kararın Assange'ın aleyhinde olması halinde WikiLeaks kurucusunun son temyiz yolu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kalacak.Assange'ın avukatları, ABD’ye iade davasının siyasi amaçlı olduğunu ve Assange'ın devlet düzeyindeki suçları ifşa ettiği için hedef alındığını savunuyor.Ayrıca avukatlar, Assange'ın ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.Julian Assange'ın eşi Stella Assange, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin önünde yaptığı konuşmada, "Eğer iade edilirse, hayatını kaybedecek. Öldürülecek. Kendisine suikast planlayan ülke tarafından öldürülecek" demişti.ABD tarafı, Assange'ı ABD’nin bilgi kaynaklarını yayınlamakla suçladıABD tarafının avukatları ise Assange'ın kovuşturulmasının hukukun üstünlüğüne ve kanıtlara dayandığını savunuyor.ABD'li avukatlardan Clair Dobbin, Assange'ın ABD'ye bilgi kaynağı olarak hareket eden kişilerin isimlerini ayrım gözetmeksizin ve bilerek dünyaya yayınladığını söyledi.Dobbin, "Onu farklı kılan bu gerçeklerdir, siyasi görüşleri değil" ifadesini kullandı.Assange'ın dava süreciAssange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayınlamıştı.Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240220/wikileaksin-kurucusu-assangein-abdye-iade-edilmemesi-icin-mahkeme-onunde-protesto-duzenlendi-1080921981.html

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