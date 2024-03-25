https://sputniknews.com.tr/20240325/yargitayda-3-turda-sonuc-alinamadi-baskan-yarin-secilecek-1082029085.html

Yargıtay'da 3 turda sonuç alınamadı: Başkan yarın seçilecek

Yargıtay'da 3 turda sonuç alınamadı: Başkan yarın seçilecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün başlanan 5 adaylı seçimlerin üçüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T15:19+0300

2024-03-25T15:19+0300

2024-03-25T15:19+0300

türkiye

yargıtay

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0b/1052622809_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2c7d0c6b77ccbc7bbbc6651db5a8e201.jpg

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.Bu sonuçla, seçim yarın yapılacak dördüncü tur oylamasına kaldı.Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarışacak. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240324/yargitay-yeni-baskanini-sececek-1082006013.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay