https://sputniknews.com.tr/20240325/tacikistan-basbakani-rasulzoda-terore-karsi-rusyayla-birlikte-mucadele-edecegiz-1082023861.html

Tacikistan Başbakanı Rasulzoda: Teröre karşı Rusya'yla birlikte mücadele edeceğiz

Tacikistan Başbakanı Rasulzoda: Teröre karşı Rusya'yla birlikte mücadele edeceğiz

Sputnik Türkiye

Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'ün hedef alındığı saldırının Tacikistan uyruklu teröristler tarafından düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından... 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T12:22+0300

2024-03-25T12:22+0300

2024-03-25T12:22+0300

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crocus city hall

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Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, uluslararası teröre karşı olduklarını ve bu alanda Rusya'yla birlikte mücadele etme niyetinde olduklarını söyledi.Rusya'nın Duşanbe Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterine bir mesaj yazan Başbakan Rasulzoda, "Tacikistan, uluslararası terörün tüm tezahürlerine kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve Rusya ve uluslararası toplumla birlikte bu kötülüğe karşı tavizsiz bir mücadele yürütmeye devam edecek. Onarılamaz kaybın acısını çok uluslu Rusya halkıyla paylaşıyor ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.Rasulzoda, Crocus City Hall'deki olayın korkunç bir terör eylemi olduğunun da altını çizdi.Terör saldırısının Dalerdjon Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammadsobir Fayzov adlı Tacik vatandaşları tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.Mahkeme, 4 sanığın da tutuklanmasına karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240325/simonyan-crocustaki-teror-saldirisi-yabanci-bayrak-altinda-gerceklestirildi-1082022496.html

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rusya, moskova, crocus city hall, terör, terör saldırısı, tacikistan, işid, abd