https://sputniknews.com.tr/20240325/isvec-ab-bakani-bosna-hersekte-abye-olan-bagliliginizi-gosterdiginiz-sizin-yeriniz-burasi-1082029586.html
İsveç AB Bakanı, Bosna Hersek'te: 'AB'ye olan bağlılığınızı gösterdiğiniz, sizin yeriniz burası'
İsveç AB Bakanı, Bosna Hersek'te: 'AB'ye olan bağlılığınızı gösterdiğiniz, sizin yeriniz burası'
Sputnik Türkiye
İsveç Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Jessika Roswall, Bosna Hersek'in AB'ye katılım sürecine destek verdiğini belirtti. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
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Roswall, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Saraybosna'da bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Roswall, Bosna Hersek'in AB müzakerelerine başlamasını tebrik ederek, "AB'ye olan bağlılığınızı gösterdiniz ve doğru zamanda harekete geçtiniz. Yeriniz AB'dedir." dedi. Roswall, ziyaretin amacının Bosna Hersek'e reform çabalarında devam etme çağrısı yapmak olduğunu belirtti ve ülkenin AB üyeliğini desteklediklerini vurguladı.Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise AB'ye olan bağlılıklarını teyit ederek, AB dış politikasına uyumlarını sürdüreceklerini ifade etti. Konakovic ayrıca, ülkesinin AB üyeliği sürecinde İsveç'in desteğine teşekkür etti ve Bosna Hersek'in bölgede liderlik rolü üstlendiğini vurguladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanacağını duyurmuştu. Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 2016 yılında yapmış ve aday ülke statüsünü 2022 yılında almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/avrupayi-karistiran-macronun-yeni-hedefi-israil-netanyahuyu-aradi-1082028332.html
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İsveç AB Bakanı, Bosna Hersek'te: 'AB'ye olan bağlılığınızı gösterdiğiniz, sizin yeriniz burası'
İsveç Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Jessika Roswall, Bosna Hersek'in AB'ye katılım sürecine destek verdiğini belirtti.
Roswall, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Saraybosna'da bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Roswall, Bosna Hersek'in AB müzakerelerine başlamasını tebrik ederek, "AB'ye olan bağlılığınızı gösterdiniz ve doğru zamanda harekete geçtiniz. Yeriniz AB'dedir." dedi.
Roswall, ziyaretin amacının Bosna Hersek'e reform çabalarında devam etme çağrısı yapmak olduğunu belirtti ve ülkenin AB üyeliğini desteklediklerini vurguladı.
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ise AB'ye olan bağlılıklarını teyit ederek, AB dış politikasına uyumlarını sürdüreceklerini ifade etti. Konakovic ayrıca, ülkesinin AB üyeliği sürecinde İsveç'in desteğine teşekkür etti ve Bosna Hersek'in bölgede liderlik rolü üstlendiğini vurguladı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanacağını duyurmuştu. Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 2016 yılında yapmış ve aday ülke statüsünü 2022 yılında almıştı.