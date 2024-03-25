https://sputniknews.com.tr/20240325/istanbul-baraj-doluluk-orani-gecen-yil-bugune-gore-yuzde-100-artti-1082027320.html
İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıl bugüne göre yüzde 100 arttı
İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıl bugüne göre yüzde 100 arttı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da geçen yıl 25 Mart'ta yüzde 37.09 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80.2 seviyesine yükseldi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T16:22+0300
2024-03-25T16:22+0300
2024-03-25T16:22+0300
baraj
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baraj doluluk
istanbul
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihli İstanbul'daki barajların doluluk oranı 80.2 seviyesine yükseldi. Bu oran geçen yıl 37.09 olarak ölçülmüştü. 25 Mart 2024 tarihli kente su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle: Alibey Barajı: 70.01 Büyükçekmece Barajı: 75.84Darlık Barajı: 86.83Elmalı Barajı: 89.71Istrancalar Barajı: 63.08Kazandere Barajı: 74.88Pabuçdere Barajı: 74.08Sazlıdere Barajı: 69.27Terkos Barajı: 82.83Ömerli Barajı: 89.45
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baraj, iski, doluluk oranı, doluluk, baraj doluluk, istanbul
baraj, iski, doluluk oranı, doluluk, baraj doluluk, istanbul
İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıl bugüne göre yüzde 100 arttı
İstanbul'da geçen yıl 25 Mart'ta yüzde 37.09 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80.2 seviyesine yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihli İstanbul'daki barajların doluluk oranı 80.2 seviyesine yükseldi.
Bu oran geçen yıl 37.09 olarak ölçülmüştü.
25 Mart 2024 tarihli kente su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle:
Büyükçekmece Barajı: 75.84
Istrancalar Barajı: 63.08