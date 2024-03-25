https://sputniknews.com.tr/20240325/istanbul-baraj-doluluk-orani-gecen-yil-bugune-gore-yuzde-100-artti-1082027320.html

İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıl bugüne göre yüzde 100 arttı

İstanbul baraj doluluk oranı geçen yıl bugüne göre yüzde 100 arttı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da geçen yıl 25 Mart'ta yüzde 37.09 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80.2 seviyesine yükseldi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-25T16:22+0300

2024-03-25T16:22+0300

2024-03-25T16:22+0300

baraj

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baraj doluluk

istanbul

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihli İstanbul'daki barajların doluluk oranı 80.2 seviyesine yükseldi. Bu oran geçen yıl 37.09 olarak ölçülmüştü. 25 Mart 2024 tarihli kente su sağlayan barajların doluluk oranları şöyle: Alibey Barajı: 70.01 Büyükçekmece Barajı: 75.84Darlık Barajı: 86.83Elmalı Barajı: 89.71Istrancalar Barajı: 63.08Kazandere Barajı: 74.88Pabuçdere Barajı: 74.08Sazlıdere Barajı: 69.27Terkos Barajı: 82.83Ömerli Barajı: 89.45

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