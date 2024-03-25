Hindistan'da baharın gelişi Renk Festivali ile kutlandı

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Pushkar kentinde bir araya gelen kişiler, Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen renklerin festivali olarak bilinen 'Holi Festivali'ni kutladı.
Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Pushkar kentinde bir araya gelen kişiler, Hint kültüründe baharın gelişini simgeleyen renklerin festivali olarak bilinen 'Holi Festivali'ni kutladı.
Festivale katılan insanlar birbirlerine toz boyalar atarak ve su sıkarak dans etti.
Festivale katılan insanlar birbirlerine toz boyalar atarak ve su sıkarak dans etti.
Festivalin arkasında yatan efsane, iyinin kötülüğe karşı zaferini anlatılıyor.
Festivalin arkasında yatan efsane, iyinin kötülüğe karşı zaferini anlatılıyor.
Holi Festivali, Hindistan'ın her yerinde kutlansa da en coşkulu kutlamalar Rajasthan eyaletinde gerçekleşiyor.
Holi Festivali, Hindistan'ın her yerinde kutlansa da en coşkulu kutlamalar Rajasthan eyaletinde gerçekleşiyor.
Festival sırasında insanlar müzik eşliğinde dans eder, şarkı söyler ve eğlenirler.
Festival sırasında insanlar müzik eşliğinde dans eder, şarkı söyler ve eğlenirler.
Holi Festivali, sevgi, dostluk ve barışın bir kutlamasıdır.
Holi Festivali, sevgi, dostluk ve barışın bir kutlamasıdır.