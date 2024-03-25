https://sputniknews.com.tr/20240325/binlerce-cocuk-takipcisi-vardi-istismarda-bulundugu-tespit-edildi-k-pop-tuzagi-kurmus-1082013859.html
Binlerce çocuk takipçisi olan emekli uzman çavuş istismar suçuyla gözaltına alındı: 'K-Pop tuzağı'
Binlerce çocuk takipçisi olan emekli uzman çavuş istismar suçuyla gözaltına alındı: 'K-Pop tuzağı'
Sputnik Türkiye
Kız çocuklarını etkilemek için K-pop ile ilgili yayınlar ve cinsel içerikli paylaşımlar yapan kullanıcı kamuoyunda infial yarattı. Binlerce çocuk takipçisi... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T08:40+0300
2024-03-25T08:40+0300
2024-03-25T08:44+0300
türkiye
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
çocuk istismarı
çocuk istismarı
k-pop
k-pop
mehmet akbulut
emekli
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56 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Akbulut’un “fuat_akbulut_60” adını kullanarak yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.Milliyet'in haberine göre, TikTok hesabından canlı yayınlar açan Akbulut, özellikle çocuklara yönelik tuhaf paylaşımlar yapıyor ve küçük yaştaki kız çocuklarının katılımcısı olduğu bu yayınlarda zaman zaman cinsel içerikli söz ve davranışlarda da bulunuyordu.Açtığı bir canlı yayında çocuklara, “Bana ‘dede, amca, dayı...’ demeyin, benim de yaşım 18, sizin gibi Z kuşağıyım. Bana, ‘kanka’ deyin, sakallarım efekt” diyen bu kişi, “Stary Kids dinliyorum, anime izliyorum” diyerek kendisini takip eden küçük çocukları etkilemeye çalışıyordu.Akbulut’un yaptığı bir paylaşımda da küçük bir kızla konuştuğu, kızın ses tonundan anlaşılıyor. Kız, Akbulut’a “Sen beni hatırlamadın mı ben geldim ya” diyor, Akbulut da “Hatırlamaz olur muyum, hatırladım tabii” yanıtını veriyor. Konuşmanın devamında birileri tarafından eleştirildiğini ima edip, küçük kıza, “Ece, ben seni zorla mı çağırdım, kendin mi geldin?” diye soruyor. Küçük kız da, “Kendim geldim” diye cevaplıyor.'Bizim eve gelin, bizim ev çok eğlenceli'Akbulut’un açtığı bir canlı yayına da 10’a yakın kız çocuğunun katıldığı görülüyor. Yayında kız çocuklarına, evine Güney Koreli erkek müzik grubu Stary Kids’in geleceğini söylüyor ve yemek vereceğini söylüyor. Küçük kız çocukları da bunu duyunca “Gerçekten mi?” diye tepki veriyor. Konuşmasının devamında da, “İsteyen gelebilir” diyor. Kızlar “Vay be!” deyince Akbulut da da, “Bizim eve gelin, bizim ev çok eğlenceli” diyor.Tokat Erbaa ilçesinde yaşadığı bilinen Mehmet Akbulut isimli şahsın, daha önce de küçük çocuklarla yaptığı yayınlardan rahatsız olanlar CİMER üzerinden şikayet oluşturdu. Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu iddia edilen bu şahıs, kendi paylaşımlarında da profil fotoğrafı olmayan ve mikrofonu kapatanları yayından atacağını beyan etti.'Yaz tatilinde istediğiniz grubun konserine götürüm'Akbulut, kız çocuklarını etkilemek için Güney Kore kökenli pop müzik türü K-pop ile ilgili de yayınlar yapıyor. Bir canlı yayında da kız çocuklarını konsere götüreceğini söyleyip, “Sizi Stary Kids’in değil, Güney Kore’de bulunan bütün grupların konserine götürüm. Sizi konser manyağı yaparım da sizin okulunuz var, hem de aileniz izin vermez. Artık yaz tatilinde istediğiniz grubun konserine götürüm.” Yine yaptığı bir paylaşımda, Stary Kids’in konserine gittiğini belirtip, “Gelmek isteyen konum atsın” diye paylaşım yaptığı görülüyor.Gözaltına alındıGelen son bilgiye göre, binlerce çocuk takipçisi olan şahsın Erbaa’da gözaltına alındığı bildirildi. Şahsın dijital materyallarıne de el konularak incelemeye alındığı bilgisine ulaşıldı. TikTok’ta 'fuat_akbulut_60' adıyla çocuklara yayın yapan Mehmet Akbulut, 'müstehcenlik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından incelemeye alındı.Uzman çavuşluktan emekli olduğu, eşinden boşandığı belirtilen Akbulut’un antidepresan ilaçlar kullandığı iddia edildi. Akbulut hakkında İstanbul, İzmir ve Tokat’ta bugün suç duyurusunda bulunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20240320/istismardan-beraat-4-cocugu-yillar-boyunca-taciz-ve-tecavuz-davasinda-yeni-gelisme--1081880587.html
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mehmet akbulut kimdir, mehmet akbulut tiktok, cinsel istismar, çocuk istismarı
mehmet akbulut kimdir, mehmet akbulut tiktok, cinsel istismar, çocuk istismarı
Binlerce çocuk takipçisi olan emekli uzman çavuş istismar suçuyla gözaltına alındı: 'K-Pop tuzağı'
08:40 25.03.2024 (güncellendi: 08:44 25.03.2024)
Kız çocuklarını etkilemek için K-pop ile ilgili yayınlar ve cinsel içerikli paylaşımlar yapan kullanıcı kamuoyunda infial yarattı. Binlerce çocuk takipçisi bulunan şahsın, +18 videolar da paylaştığı iddia edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Tokat'ta yaşayan emekli Uzman Çavuş Mehmet Akbulut gözaltına alındı.
56 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Akbulut’un “fuat_akbulut_60” adını kullanarak yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.
Milliyet'in haberine göre, TikTok hesabından canlı yayınlar açan Akbulut, özellikle çocuklara yönelik tuhaf paylaşımlar yapıyor ve küçük yaştaki kız çocuklarının katılımcısı olduğu bu yayınlarda zaman zaman cinsel içerikli söz ve davranışlarda da bulunuyordu.
Açtığı bir canlı yayında çocuklara, “Bana ‘dede, amca, dayı...’ demeyin, benim de yaşım 18, sizin gibi Z kuşağıyım. Bana, ‘kanka’ deyin, sakallarım efekt” diyen bu kişi, “Stary Kids dinliyorum, anime izliyorum” diyerek kendisini takip eden küçük çocukları etkilemeye çalışıyordu.
Akbulut’un yaptığı bir paylaşımda da küçük bir kızla konuştuğu, kızın ses tonundan anlaşılıyor. Kız, Akbulut’a “Sen beni hatırlamadın mı ben geldim ya” diyor, Akbulut da “Hatırlamaz olur muyum, hatırladım tabii” yanıtını veriyor. Konuşmanın devamında birileri tarafından eleştirildiğini ima edip, küçük kıza, “Ece, ben seni zorla mı çağırdım, kendin mi geldin?” diye soruyor. Küçük kız da, “Kendim geldim” diye cevaplıyor.
'Bizim eve gelin, bizim ev çok eğlenceli'
Akbulut’un açtığı bir canlı yayına da 10’a yakın kız çocuğunun katıldığı görülüyor. Yayında kız çocuklarına, evine Güney Koreli erkek müzik grubu Stary Kids’in geleceğini söylüyor ve yemek vereceğini söylüyor. Küçük kız çocukları da bunu duyunca “Gerçekten mi?” diye tepki veriyor. Konuşmasının devamında da, “İsteyen gelebilir” diyor. Kızlar “Vay be!” deyince Akbulut da da, “Bizim eve gelin, bizim ev çok eğlenceli” diyor.
Tokat Erbaa ilçesinde yaşadığı bilinen Mehmet Akbulut isimli şahsın, daha önce de küçük çocuklarla yaptığı yayınlardan rahatsız olanlar CİMER üzerinden şikayet oluşturdu. Bazı kız çocuklarıyla DM'den özel mesajlaşma yoluyla konuştuğu iddia edilen bu şahıs, kendi paylaşımlarında da profil fotoğrafı olmayan ve mikrofonu kapatanları yayından atacağını beyan etti.
'Yaz tatilinde istediğiniz grubun konserine götürüm'
Akbulut, kız çocuklarını etkilemek için Güney Kore kökenli pop müzik türü K-pop ile ilgili de yayınlar yapıyor. Bir canlı yayında da kız çocuklarını konsere götüreceğini söyleyip, “Sizi Stary Kids’in değil, Güney Kore’de bulunan bütün grupların konserine götürüm. Sizi konser manyağı yaparım da sizin okulunuz var, hem de aileniz izin vermez. Artık yaz tatilinde istediğiniz grubun konserine götürüm.” Yine yaptığı bir paylaşımda, Stary Kids’in konserine gittiğini belirtip, “Gelmek isteyen konum atsın” diye paylaşım yaptığı görülüyor.
Gelen son bilgiye göre, binlerce çocuk takipçisi olan şahsın Erbaa’da gözaltına alındığı bildirildi. Şahsın dijital materyallarıne de el konularak incelemeye alındığı bilgisine ulaşıldı. TikTok’ta 'fuat_akbulut_60' adıyla çocuklara yayın yapan Mehmet Akbulut, 'müstehcenlik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından incelemeye alındı.
Uzman çavuşluktan emekli olduğu, eşinden boşandığı belirtilen Akbulut’un antidepresan ilaçlar kullandığı iddia edildi. Akbulut hakkında İstanbul, İzmir ve Tokat’ta bugün suç duyurusunda bulunulacak.