https://sputniknews.com.tr/20240325/berk-goktas-kimdir-kim-milyoner-olmak-ister-son-bolum-5-milyon-tllik-soru-ve-dogru-cevap-ne-1082012320.html
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an: Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu bilen ilk kişi oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an: Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu bilen ilk kişi oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster' programının tarihinde ilk kez, 5 milyon TL'lik final sorusu yanıtlandı... 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T06:36+0300
2024-03-25T06:36+0300
2024-03-25T06:51+0300
yaşam
berk göktaş
kim milyoner olmak ister
kenan imirzalıoğlu
ödül
5 milyon tl'lik soru
cevap
nohut
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Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı. Programın tarihinde ilk kez, 5 milyon TL'lik final sorusu yanıtlandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki 'TBMM' ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından, 5 milyon TL'lik 13. soruya geldi ve bir başarıya imza attı.1 milyon TL'lik soru ve cevabı19 yaşındaki Berk Göktaş, önceki bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" doğru yanıtını verdi.5 milyon TL'lik soru ve cevabı13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş'ın karşısına, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.Berk Göktaş, soruyu yanıtlamayı tercih etti ve 'nohut' şıkkını seçti. Sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.Berk Göktaş kimdir?Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti. YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.
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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi an: Berk Göktaş 5 milyon TL'lik soruyu bilen ilk kişi oldu
06:36 25.03.2024 (güncellendi: 06:51 25.03.2024)
Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster' programının tarihinde ilk kez, 5 milyon TL'lik final sorusu yanıtlandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, 5 milyon TL'lik soruyu doğru bildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon liralık soru ve cevabı ne?
Türkiye'nin
en çok izlenen yarışma programlarından biri olan 'Kim Milyoner Olmak İster'
de heyecan doruktaydı. Programın tarihinde ilk kez, 5 milyon TL'lik final sorusu
yanıtlandı. 19 yaşındaki Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki 'TBMM
' ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından, 5 milyon TL'lik 13. soruya
geldi ve bir başarıya imza attı.
1 milyon TL'lik soru ve cevabı
19 yaşındaki Berk Göktaş, önceki bölümde "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" doğru yanıtını verdi.
5 milyon TL'lik soru ve cevabı
13'üncü ve büyük ödüllü soruda Berk Göktaş
'ın karşısına, "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız"
diye isyan edip Hz. Musa
'dan "Rabb'ine dua et de versin"
diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu çıktı.
Berk Göktaş, soruyu yanıtlamayı tercih etti ve 'nohut' şıkkını seçti. Sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Berk Göktaş, sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla dikkatleri üzerine çekti.
YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çeken Göktaş, sadece akademik başarısıyla değil, aynı zamanda fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.