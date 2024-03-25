https://sputniknews.com.tr/20240325/bakan-isikhan-issizlik-rakamlari-bir-onceki-yila-oranla-318-bin-kisi-azaldi-1082042492.html
Bakan Işıkhan: İşsizlik rakamları bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldı
Bakan Işıkhan: İşsizlik rakamları bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T23:51+0300
2024-03-25T23:51+0300
2024-03-25T23:51+0300
ekonomi
işsizlik
vedat ışıkhan
ekonomi
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Kırşehir'de AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada, "Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibarıyla artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk" dedi. 2024 yılı itibarıyla yeni hedeflerin olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeopolitik ve jeostratejik konumumuz bize gerek ulusal, gerekse uluslararası ölçekte büyük sorumluluklar yüklemektedir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240325/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yilbasinda--yaptigimiz-emekli-artisi-sadece-6-aylikti-1082041878.html
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işsizlik, vedat ışıkhan, ekonomi
işsizlik, vedat ışıkhan, ekonomi
Bakan Işıkhan: İşsizlik rakamları bir önceki yıla oranla 318 bin kişi azaldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi.
Kırşehir'de AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partililerle bir araya geldi.
Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada, "Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Cumhuriyetimizin 100 yıllık birikiminin verdiği güçle birlikte 2024 yılı itibarıyla artık önümüze yeni hedefler ve yeni vizyonlar koyduk" dedi.
2024 yılı itibarıyla yeni hedeflerin olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeopolitik ve jeostratejik konumumuz bize gerek ulusal, gerekse uluslararası ölçekte büyük sorumluluklar yüklemektedir" ifadelerini kullandı.