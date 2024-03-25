https://sputniknews.com.tr/20240325/adanada-sulama-kanalinda-at-ve-eseklere-ait-kemikler-bulundu-1082020259.html
Adana’da sulama kanalında at ve eşeklere ait kemikler bulundu
Adana’da sulama kanalında at ve eşeklere ait kemikler bulundu
Sputnik Türkiye
Adana’da sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. 25.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-25T11:21+0300
2024-03-25T11:21+0300
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.Çevreye kötü koku yayıldıÇevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.'Her zaman olan bir şey'Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20211107/20-ati-kesip-etlerini-satan-baba-ve-ogluna-ceza-1050558512.html
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adana, at, eşek, et, kemik
adana, at, eşek, et, kemik
Adana’da sulama kanalında at ve eşeklere ait kemikler bulundu
Adana’da sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.
Çevreye kötü koku yayıldı
Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.
Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.