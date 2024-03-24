https://sputniknews.com.tr/20240324/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasi-sona-eriyor-4-adet-lastik-degistirme-fiyati-ne-kadar-1082000557.html

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona eriyor: 4 adet lastik değiştirme fiyatı ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona eriyor: 4 adet lastik değiştirme fiyatı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor. Böylece yaz lastiği kullanımına geçilmesi gerekiyor. Merak... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T16:19+0300

2024-03-24T16:19+0300

2024-03-24T16:20+0300

kış lastiği

türkiye

uygulama

otomobil

lastik

4 mevsim lastik

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.7 derecenin altındaki sıcaklıklara uygunKış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.Fiyatlar lastik ebatlarına göre değişiyorTürkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüsündeki yaz lastiklerinin fiyatları 1500 liradan başlıyor. Otomobillerde 4 lastik değiştirme fiyatı, ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar, binek araçlar için 500 lirayı, SUV ve hafif ticari araçlar için 1000 lirayı buluyor.Mevsimsel değişikler nedeniyle çıkarılan araba lastiklerinin doğru koşullarda saklanması önem taşıyor.Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlıkla bulunabilen ve lastiklerin 6 ay boyunca saklanabileceği lastik otellerinin fiyatları da 500 ila 1000 lira arasında değişiyor.

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