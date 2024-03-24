https://sputniknews.com.tr/20240324/simonyan-abd-verdigi-sozleri-asla-tutmaz-1082002050.html

Simonyan: ABD, verdiği sözleri asla tutmaz

Simonyan: ABD, verdiği sözleri asla tutmaz

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD yetkililerinin verdikleri sözleri asla... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T14:56+0300

2024-03-24T14:56+0300

2024-03-24T14:56+0300

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

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Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD yetkililerinin verdikleri sözleri asla tutmadıklarını vurgularken, Amerikalı politikacıların siyasi etiğinin bu olduğunu söyledi.Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Simonyan, ABD’nin uluslararası gerilimdeki rolü ve yakınlaşan başkanlık seçimleriyle ilgili, “Önümüzdeki dört yıl içinde kesinlikle ne olmayacağını bilmek istiyorsanız, ABD başkan adayının neler vaat ettiğini dinleyin. Siyasi etikleri bu şekilde, asla sözlerini tutmazlar” dedi.Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni, eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov 'a verilen ‘NATO 'nun Doğu'ya genişlemeyeceği’ sözüyle birlikte Barack Obama'nın ‘Guantanomo askeri üssünü kapatma’ ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘Rusya ile dost olma’ vaatlerini hatırlattığı konuşmasında, “Bu çok farklı bir siyasi etik, kendi seçmenlerinizle iletişim kurmanın farklı bir yolu. İstediğiniz her şeyi söyleyebilir, dahası istediğiniz her şeyi imzalayabilirsiniz. Bugün imzalarsınız, yarın geri çekersiniz. Bunu gözlerimizin önünde defalarca yapmadılar mı?” ifadesini kullandı.Simonyan ayrıca Amerikan ulusunun doğru ve yanlış kavramlarını unutarak uzun zaman önce kötülüğü kahramanlık kategorisine yükselttiğini kaydederken, Amerikalıların Vietnam'a, İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm Avrupa'ya atılandan daha fazla patlayıcı attığını anımsattığı demecini, “Bu tarihi bir gerçek. Onlar (Amerikalılar) o zamandan beri daha iyiye doğru gitmedi, daha da kötüye doğru gittiler oldular” diye tamamladı.

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