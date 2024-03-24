Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Beyaz Saray açıkladı: Ukrayna ordusu geri çekiliyor
00:00
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
00:13
1 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:27
1 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
01:00
2 dk
SESLİ HABER
Romanyalı militanlar Rusya’nın sınır köylerine düzenlenen saldırıyı paylaştı
01:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
01:38
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
02:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
02:14
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
03:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız vekilden seçim yorumu: Macron’un sözleri Putin’e yaradı
03:12
2 dk
SESLİ HABER
Moskova'dan Paris'e 'Ukrayna'ya gönderilen tüm Fransız askerler öldürülecek'
04:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
04:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İngiltere’ye yanıt: Kate Middleton’u arayın
05:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı Basını: Çin boykot edebilir
05:12
1 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
05:25
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
09:06
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Japonya'ya 'Kiev'in suç ortağı olmayın' uyarısı
11:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin açıklama: İlişkilerin normalleşmesi iki ülkeye bağlı
11:34
1 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
11:41
2 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
12:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
12:21
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
12:44
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Rogov açıkladı: Zelenskiy'in isyanları bastırmak için Fransız birliklerine ihtiyacı var
18:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı yüzünden dünya genelindeki gıda sorunu daha da kötüleşecek
18:52
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
20:07
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
20:19
12 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin tek çölü: Karapınar
21:00
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
21:17
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
21:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'nin içişlerine müdahale ediyor
21:37
3 dk
SESLİ HABER
Almanya: Putin'i tebrik etmeyeceğiz
21:48
1 dk
SESLİ HABER
İlaçların özellikleri hastalardan gizlendi
00:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Zimbabve’ye karşılıksız 25 bin ton buğday
00:43
2 dk
SESLİ HABER
Trump: ABD’yi Biden yönetmiyor
00:52
1 dk
SESLİ HABER
İlk MS-21 uçakları 2025’te teslim edilecek
01:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: AB, Ukrayna'ya askeri yardımı güçlendirmeye çalışıyor
01:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerler Zelenskiy’i suçladı
01:29
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den silah satışını durduran Kanada’ya tepki
01:42
2 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, gizlice Kiev'e gitti
01:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalya’dan uyarı: 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir hata
02:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus elçi Yerhov, Türk-ABD uzlaşısı sonrası Rus-Türk ticaretininin nasıl etkileneceğini yorumladı
02:12
2 dk
SESLİ HABER
FKÖ: İsrail, Filistin halkına yönelik ‘imha savaşını’ sürdürüyor
02:25
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Nuland, dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi
02:35
2 dk
SESLİ HABER
Rus kaynaklar: Seçimlere yönelik siber saldırı düzenlendi
02:47
2 dk
SESLİ HABER
Putin, BRICS ülkeleri arasındaki ödeme sistemine ilişkin konuştu
03:00
1 dk
SESLİ HABER
Belgorod Bölgesi'nde terör saldırısı hazırlayan zanlı yakalandı
03:16
1 dk
SESLİ HABER
Asker gönderecekti, ithalatı kısıtlama çağrısına katıldı
03:28
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzmandan Rusya’ya övgü: Muazzam üstünlüğe sahipler
03:42
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Fransız askerlerin Ukrayna'ya girmesi ihtimaliyle ilgili açıklama
04:00
2 dk
SESLİ HABER
Scholz'dan Ukrayna için cesaret sınavı benzetmesi
04:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: AB, Türkiye’nin önüne imkansız koşullar koyuyor
04:26
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de 16 eyalet Biden’e karşı dava açtı
04:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı saldırganlığına Rusya kılıfı
07:05
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240324/secim-propaganda-yasagi-ne-zaman-basliyor-1082010825.html
Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor?
Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor?
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart"ta başladı... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T23:48+0300
2024-03-24T23:48+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
seçim
propaganda
yasak
parti
ak parti
chp
sandık
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450174_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_53d170d8f4c9cfff231892b0eb709141.jpg
Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı.Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiç bir memur katılamayacak.Seçim günü yasakları neler?298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor.Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068450174_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_76e334e9b3ca510de523c8153f2f209c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim yasakları,seçim yasakları ne zaman,seçim yasakları neyi kapsıyor,seçim yasakları neleri kapsar
seçim yasakları,seçim yasakları ne zaman,seçim yasakları neyi kapsıyor,seçim yasakları neleri kapsar

Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor?

23:48 24.03.2024
© AAseçim sandığı
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
© AA
Abone ol
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart"ta başladı. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı.

Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.
Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiç bir memur katılamayacak.

Seçim günü yasakları neler?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor.

Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала