Mansur Yavaş: Her pazartesi havaalanında Cumhurbaşkanı'nı karşıladım bir yerim mi eksildi?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara için, Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında...

ABB Başkanı Yavaş, Kahramankazan'da CHP Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu ile katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.“Belediye Başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir Dolayısıyla asli görevimiz hemşehrilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek" diyen Mansur Yavaş "Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı her şey belediye başkanına aittir. Belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunu fen işleri yapıyor zaten" şeklinde konuştu. Duvar'ın haberine göre Yavaş konuşmasında şunları ifade etti:

