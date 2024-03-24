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Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Mansur Yavaş: Her pazartesi havaalanında Cumhurbaşkanı'nı karşıladım bir yerim mi eksildi?
Mansur Yavaş: Her pazartesi havaalanında Cumhurbaşkanı'nı karşıladım bir yerim mi eksildi?
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T14:04+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
mansur yavaş
recep tayyip erdoğan
31 mart yerel seçimleri
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ABB Başkanı Yavaş, Kahramankazan'da CHP Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu ile katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.“Belediye Başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir Dolayısıyla asli görevimiz hemşehrilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek" diyen Mansur Yavaş "Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı her şey belediye başkanına aittir. Belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunu fen işleri yapıyor zaten" şeklinde konuştu. Duvar'ın haberine göre Yavaş konuşmasında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240324/yerel-secim-yaklasiyor-oy-verme-saatleri-nedir-secmen-bilgi-kagidinin-getirilmesi-zorunlu-mu-mu-1081999556.html
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mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, 31 mart yerel seçimleri
mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, 31 mart yerel seçimleri

Mansur Yavaş: Her pazartesi havaalanında Cumhurbaşkanı'nı karşıladım bir yerim mi eksildi?

14:04 24.03.2024
© AA / Betül AbalıMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
© AA / Betül Abalı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim" diye konuştu.
ABB Başkanı Yavaş, Kahramankazan'da CHP Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu ile katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
“Belediye Başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir Dolayısıyla asli görevimiz hemşehrilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek" diyen Mansur Yavaş "Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı her şey belediye başkanına aittir. Belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunu fen işleri yapıyor zaten" şeklinde konuştu.
Duvar'ın haberine göre Yavaş konuşmasında şunları ifade etti:

"Bizler seçilmeden ne söylüyorlardı? ‘Gelir gelmez işçileri işten atacak. Sosyal yardımları kesecek’ Hep bunlar iddia edildi değil mi? Bunun sebebi mevcut düzenlerinin, rant düzenlerinin devam etmesini sağlamaktan başka hiçbir şey değil. Dediler ki idare edemez. Küçücük bir belediyenin belediye başkanı kocaman Ankara Büyükşehir belediyesini nasıl idare edecek? Bu kardeşiniz İngiltere'den dünya başkent belediyeleri belediye başkanı ödülü aldı.2019’da aldığımızdaki belediyenin mali durumu nedir? 2023 yılının sonunda nedir? 1 milyar 858 milyon dolar belediyenin borcunu azalttık.

Ankara’da 200 bin kişinin üşümesine, evinde tir tir titremesine izin vermeyen bir belediye başkanı var. Maddi durumu iyi olmayan çocukları beslenemeyen ailelere 28 aydır düzenli şekilde et ödemesi yapan, onların aç kalmasına izin vermeyen bir belediye başkanı var. Kırtasiye destekleri dahil. Başkent Kart çıkarttık. Başkent Kart buranın dahi köylerindeki bakkallarında geçerli. Rakibim ne diyor? ‘Ben Başkent Kart’ çıkaracağım size, içine para yükleyeceğim’ diyor. Gözün aydın üç yıldır yapıyoruz. Kantinlerde çocukların bir kısmı, durumu iyi olmayanlar teneffüslerde gidip simit alamıyor, poğaça alamıyor onlara kantin desteğinde bulunuyoruz iki yıldır.

Rakibim diyor ki ‘kantinde destek olacağım’ ve bana ondan sonra diyor ki ‘projesi yok’ İşte belediyecilik budur. Kopyalamak zorunda kalacaksınız. Benim yaptıklarımı ancak vadederek ortaya çıkabiliyorsunuz. Ben Keçiören’de 50 bin kişiye düzenli destek oluyorum. Beş bin tane emekliye düzenli destek oluyorum. Emeklilerin durumu sekiz aydır kötü, sekiz aydır kendi belediyenden beş tane emekliye neden arka çıkmadın? Şimdi de ‘tüm emeklilere beşer bin lira vereceğiz’ diyor.

Ankara’da 1 milyon 100 bin emekli var. Beşer bin lira verdiğin zaman ayda altı katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar çünkü artık yapacakları bir şey kalmadı. Hiçbir yerde böyle miting falan yapamıyorlar. Toplanamıyorlar. Vatandaş rağbet göstermiyor artık. Yalanlarından bıktılar.

Ankara için, Ankara’nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı’na çıktım. Her pazartesi gittim havaalanında karşıladım. Bir yerim mi eksildi? Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm, bakanlarla Ankara için birtakım taleplerde bulundum. Bir yerim mi eksildi? Bunu gerektiriyor ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Seçilmiş belediye başkanını yok sayıyorlar. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor."

yerel seçim, seçim kurulu, liste, aday - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Yerel seçim yaklaşıyor: Saat kaçta oy kullanılacak, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?
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