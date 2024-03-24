https://sputniknews.com.tr/20240324/maltepede-ak-partinin-secim-brosurunu-dagitan-partililere-saldiri-6-gozalti-1082010422.html

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı: 6 gözaltı

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı: 6 gözaltı

Sputnik Türkiye

Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T22:53+0300

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türkiye

ak parti

saldırı

seçim

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Alınan bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde AK Parti mahalle teşkilatı üyeleri R.Ş, T.S, ve E.T'ye, Emek Caddesi'nde seçim çalışması yaptıkları sırada bazı kişiler tarafından sözlü tacizde bulunuldu.Sözlü tacizin ardından buradan ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra olay yerine dönerek R.Ş'yi darbetti.Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.Yapılan incelemede, şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları, ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu tespit edildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240324/yerel-secim-yaklasiyor-oy-verme-saatleri-nedir-secmen-bilgi-kagidinin-getirilmesi-zorunlu-mu-mu-1081999556.html

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