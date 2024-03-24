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https://sputniknews.com.tr/20240324/kacak-gumusten-cep-telefonu-yaptilar-bulgar-gumrugune-takildilar-1082007296.html
Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar
Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar
Sputnik Türkiye
Ülkesinden Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşının, eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirdiği 14 kilo 252 gram... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T18:20+0300
2024-03-24T18:20+0300
türkiye
gümüş
cep telefonu
bulgaristan
romanya
kaçakçı
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Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından detaylı kontrolden geçirildi.Eriterek cep telefonu şekline getirdi beline sardı ama sınırdan geçiremediYolculardan birinin üzerinde yapılan inceleme sırasında beline sarılmış dört adet beyaz metal kalıp bulundu. Uzman tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, cep telefonu şekline getirilen dökümlerin toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram ve değeri 9 bin euro olan gümüş olduğu belirlendi. Kaçak gümüşlere el konulurken ,ihlal eden Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230721/edirnede-uyusturucu-kacakcilarina-goz-yuman-polis-muduru-icin-30-yildan-45-yila-kadar-hapis-istemi-1073809503.html
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gümüş, cep telefonu, bulgaristan, romanya, kaçakçı
gümüş, cep telefonu, bulgaristan, romanya, kaçakçı

Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar

18:20 24.03.2024
© İHA / İHA-AW169417Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar
Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2024
© İHA / İHA-AW169417
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Ülkesinden Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşının, eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirdiği 14 kilo 252 gram kaçak gümüş, Bulgar gümrüğüne takıldı.
Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından detaylı kontrolden geçirildi.

Eriterek cep telefonu şekline getirdi beline sardı ama sınırdan geçiremedi

Yolculardan birinin üzerinde yapılan inceleme sırasında beline sarılmış dört adet beyaz metal kalıp bulundu. Uzman tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, cep telefonu şekline getirilen dökümlerin toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram ve değeri 9 bin euro olan gümüş olduğu belirlendi. Kaçak gümüşlere el konulurken ,ihlal eden Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.
Edirne'de uyuşturucu kaçakçılarına göz yuman polis müdürü için 30 yıldan 45 yıla kadar hapis istemi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
TÜRKİYE
Edirne'de uyuşturucu kaçakçılarına göz yuman polis müdürü için 30 yıldan 45 yıla kadar hapis istemi
21 Temmuz 2023, 14:01
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