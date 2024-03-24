https://sputniknews.com.tr/20240324/kacak-gumusten-cep-telefonu-yaptilar-bulgar-gumrugune-takildilar-1082007296.html

Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar

Kaçak gümüşten cep telefonu yaptılar: Bulgar gümrüğüne takıldılar

Sputnik Türkiye

Ülkesinden Türkiye'ye kaçak yoldan kıymetli maden sokmak isteyen Romanya vatandaşının, eriterek cep telefonu şeklinde külçe haline getirdiği 14 kilo 252 gram... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T18:20+0300

2024-03-24T18:20+0300

2024-03-24T18:20+0300

türkiye

gümüş

cep telefonu

bulgaristan

romanya

kaçakçı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/18/1082006923_0:146:1600:1046_1920x0_80_0_0_c776456d319b2b17ed30f68be1f46072.jpg

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye seyahat eden iki sürücü ve 17 yolculu otobüs, Edirne Kapıkule sınır kapısının karşı tarafındaki Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından detaylı kontrolden geçirildi.Eriterek cep telefonu şekline getirdi beline sardı ama sınırdan geçiremediYolculardan birinin üzerinde yapılan inceleme sırasında beline sarılmış dört adet beyaz metal kalıp bulundu. Uzman tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre, cep telefonu şekline getirilen dökümlerin toplam ağırlığı 14 kilo 252 gram ve değeri 9 bin euro olan gümüş olduğu belirlendi. Kaçak gümüşlere el konulurken ,ihlal eden Romanya vatandaşına Gümrük Kanunu uyarınca bir işlem yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230721/edirnede-uyusturucu-kacakcilarina-goz-yuman-polis-muduru-icin-30-yildan-45-yila-kadar-hapis-istemi-1073809503.html

türkiye

bulgaristan

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gümüş, cep telefonu, bulgaristan, romanya, kaçakçı