https://sputniknews.com.tr/20240324/gazzede-can-kaybi-32-bin-226ya-yukseldi-1081999118.html
Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T11:34+0300
2024-03-24T11:34+0300
2024-03-24T11:34+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralı sayısının da 74 bin 518'e ulaştığı eklendi.Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240322/blinken-refah-saldirisi-israili-dunyada-daha-da-yalnizlastirma-riski-tasiyor-1081969073.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, filistin, filistin sorunu, israil ordusu (idf), abd, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, filistin, filistin sorunu, israil ordusu (idf), abd, benyamin netanyahu
Gazze'de can kaybı 32 bin 226'ya yükseldi
İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtilirken, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralı sayısının da 74 bin 518'e ulaştığı eklendi.
Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.