https://sputniknews.com.tr/20240324/eski-iran-disisleri-bakani-zarif-anilarinda-kasim-suleymaninin-nasil-olduruldugunu-yazdi-1082005362.html
Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, anılarında Kasım Süleymani'nin nasıl öldürüldüğünü yazdı
Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, anılarında Kasım Süleymani'nin nasıl öldürüldüğünü yazdı
Sputnik Türkiye
Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in 8 yıllık bakanlık dönemini kapsayan hatıralarını içeren bir kitap yayımlandı. Kitapta, İran'ın ABD'ye ait... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T17:00+0300
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Zarif'in hatıratlarında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından hedef alınması ve sonrasında yaşananlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Zarif, kitapta, İran'ın ABD üssüne yapacağı saldırı hakkında bilgi verilmeden önce dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin bu konuda haberdar olduğunu ifade ediyor.Irak'a operasyon öncesi bilgi verilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Zarif, ancak ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının bu bilgiden neden haberdar edilmediği konusunda soruların olduğunu dile getiriyor.Zarif'in açıklamalarının ardından dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığı ile bilinen medya organları, Ruhani'nin ABD üssüne yönelik saldırıyı devlet televizyonundan öğrendiği haberini yayınladı. Ruhani'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri, üst düzey askeri yetkililerin Ruhani ile acil bir görüşme talep ettiğini ancak görüşmenin iptal edildiğini ve sonrasında devlet televizyonundan saldırı haberinin geldiğini aktardı.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından İran, 8 Ocak 2020 sabahı ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı.Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte yaptığı bir konuşmada, İran'ın ABD üssüne yapacağı saldırıyı kendisine önceden bildirdiğini söylemişti. Trump, bu bilginin kendisine iletildiğini ve buna karşılık olarak İran'a saldırdıklarını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210103/kasim-suleymani-suikastinin-1-yildonumu-irakta-binlerce-kisi-bagdat-havalimaninda-toplandi-1043501151.html
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kasım süleymani, süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi, abd, irak, ortadoğu, suikast, bomba, iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani
kasım süleymani, süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi, abd, irak, ortadoğu, suikast, bomba, iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani
Eski İran Dışişleri Bakanı Zarif, anılarında Kasım Süleymani'nin nasıl öldürüldüğünü yazdı
Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in 8 yıllık bakanlık dönemini kapsayan hatıralarını içeren bir kitap yayımlandı. Kitapta, İran'ın ABD'ye ait Ayn el Esed üssüne düzenleyeceği saldırının Washington yönetimi tarafından önceden bilindiği iddia ediliyor.
Zarif'in hatıratlarında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından hedef alınması ve sonrasında yaşananlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Zarif, kitapta, İran'ın ABD üssüne yapacağı saldırı hakkında bilgi verilmeden önce dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin bu konuda haberdar olduğunu ifade ediyor.
Irak'a operasyon öncesi bilgi verilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Zarif, ancak ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının bu bilgiden neden haberdar edilmediği konusunda soruların olduğunu dile getiriyor.
Zarif'in açıklamalarının ardından dönemin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığı ile bilinen medya organları, Ruhani'nin ABD üssüne yönelik saldırıyı devlet televizyonundan öğrendiği haberini yayınladı. Ruhani'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri, üst düzey askeri yetkililerin Ruhani ile acil bir görüşme talep ettiğini ancak görüşmenin iptal edildiğini ve sonrasında devlet televizyonundan saldırı haberinin geldiğini aktardı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısı sonucunda öldürülmesinin ardından İran, 8 Ocak 2020 sabahı ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte yaptığı bir konuşmada, İran'ın ABD üssüne yapacağı saldırıyı kendisine önceden bildirdiğini söylemişti. Trump, bu bilginin kendisine iletildiğini ve buna karşılık olarak İran'a saldırdıklarını belirtmişti.