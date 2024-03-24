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Başvurular yarın başlıyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Başvurular yarın başlıyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Sputnik Türkiye
Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular yarın alınacak. Emekli maaşı hesaplarını özel bankalardan kamu bankalarına taşımak isteyen vatandaşlar ise... 24.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-24T22:19+0300
2024-03-24T22:19+0300
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Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurdu. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?İş Bankası ne kadar promosyon veriyor?Emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.ING ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLAlternatif Bank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 43.191 TLVade sonu ödeme: 1.043.191 TLTEB ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 55Net getiri: 45.683 TLVade sonu ödeme: 1.045.683 TLOdea ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 44.021 TLVade sonu ödeme: 1.044.021 TLDenizbank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 43.191 TLVade sonu ödeme: 1.043.191 TLFibabanka ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLAnadolubank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLYapı Kredi ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 45Net getiri: 37.377 TLVade sonu ödeme: 1.037.377 TLGaranti BBVA ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 44Net getiri: 36.546 TLVade sonu ödeme: 1.036.546 TLAkbank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 54Net getiri: 44.852 TLVade sonu ödeme: 1.044.852 TLVakıfbank ne kadar promosyon veriyor?Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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mevduat faiz oranları, banka faiz oranları, hangi banka ne kadar kredi veriyor, faiz artırımı kararı, mevduat hesapları, mevduat faiz oranları, mevduat faizi oranları sorgulama 2024, hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor, mevduata uygulanan en yüksek faiz, uzman yorumu, merkez bankası faiz kararı

Başvurular yarın başlıyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular yarın alınacak. Emekli maaşı hesaplarını özel bankalardan kamu bankalarına taşımak isteyen vatandaşlar ise promosyon başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2024 emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?
Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurdu.

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?

İş Bankası ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

ING ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

Alternatif Bank ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 43.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL
TEB ne kadar promosyon veriyor?
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 45.683 TL
Vade sonu ödeme: 1.045.683 TL

Odea ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 53
Net getiri: 44.021 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.021 TL

Denizbank ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 43.191 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.191 TL

Fibabanka ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

Anadolubank ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 50
Net getiri: 41.530 TL
Vade sonu ödeme: 1.041.530 TL

Yapı Kredi ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.377 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.377 TL

Garanti BBVA ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36.546 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.546 TL

Akbank ne kadar promosyon veriyor?

Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 44.852 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.852 TL

Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor?

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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