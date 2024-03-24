https://sputniknews.com.tr/20240324/basvurular-yarin-basliyor-hangi-banka-ne-kadar-promosyon-veriyor-1082009649.html

Başvurular yarın başlıyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Başvurular yarın başlıyor: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Sputnik Türkiye

Emeklilerin yeni banka promosyonları için başvurular yarın alınacak. Emekli maaşı hesaplarını özel bankalardan kamu bankalarına taşımak isteyen vatandaşlar ise... 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T22:19+0300

2024-03-24T22:19+0300

2024-03-24T22:19+0300

ekonomi

banka

promosyon

emekli

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Hangi kamu bankalarının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, emekli olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. SSK-Bağkur ve EYT'li olan kişilere yatırılacak olan bayram ikramiyeleri hakkında açıklamada bulunan Bakan Işıkhan, ödemelerin yatırılacağı tarihi duyurdu. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?Peki, emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır? Hangi kamu bankaları ne kadar promosyon veriyor?İş Bankası ne kadar promosyon veriyor?Emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.ING ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLAlternatif Bank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 43.191 TLVade sonu ödeme: 1.043.191 TLTEB ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 55Net getiri: 45.683 TLVade sonu ödeme: 1.045.683 TLOdea ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 53Net getiri: 44.021 TLVade sonu ödeme: 1.044.021 TLDenizbank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 52Net getiri: 43.191 TLVade sonu ödeme: 1.043.191 TLFibabanka ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLAnadolubank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 50Net getiri: 41.530 TLVade sonu ödeme: 1.041.530 TLYapı Kredi ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 45Net getiri: 37.377 TLVade sonu ödeme: 1.037.377 TLGaranti BBVA ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 44Net getiri: 36.546 TLVade sonu ödeme: 1.036.546 TLAkbank ne kadar promosyon veriyor?Faiz oranı: Yüzde 54Net getiri: 44.852 TLVade sonu ödeme: 1.044.852 TLVakıfbank ne kadar promosyon veriyor?Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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