https://sputniknews.com.tr/20240324/axa-sigorta-kadinlar-kupa-voley-sampiyonu-fenerbahce-opet-oldu-1082008325.html

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Opet oldu

Sputnik Türkiye

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu. 24.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-24T19:40+0300

2024-03-24T19:40+0300

2024-03-24T19:40+0300

spor

fenerbahçe opet

voleybol

şampiyonluk

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de şampiyon belli oldu.Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet'in karşılaştığı final maçının kazananı Fenerbahçe Opet oldu.Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde kozlarını paylaştı.Mücadele 3-1 Fenerbahçe Opet lehine sona erdi ve sarı-lacivertliler kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler 4. kez kupada gülen taraf oldu.Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı Dynavit'in karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.Eczacıbaşı Dynavit, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

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fenerbahçe opet, voleybol, şampiyonluk