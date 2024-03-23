https://sputniknews.com.tr/20240323/moskovadaki-crocus-city-holl-konser-salonunda-teror-saldirisi-1081973989.html

Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda terör saldırısı

Moskova’daki Crocus City Holl konser salonunda terör saldırısı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Holl konser salonuna terör saldırsı düzenlendi. 23.03.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

rusya

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

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Sputnik muhabiri, salonun üst katlarının neredeyse tamamen yandığını, yangının alt katlara sıçradığını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Crocus City’de yaşanan saldırının ilk dakikalarında Putin'e bilgi verildiğini söyledi.Sputnik, Moskova'da meydana gelen terör saldırısı ile ilgili tüm son gelişmeleri canlıda aktarırken, olay yerinin Moskova'nın tam neresinde olduğunu gösteren haritayı hazırladı.

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infografik, rusya, moskova, crocus city hall, terör saldırısı, инфографика