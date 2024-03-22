https://sputniknews.com.tr/20240322/ukrayna-yerlesim-bolgelerine-saldirmaya-devam-ediyor-belgorodda-1-sivil-oldu-2-kisi-yaralandi-1081941340.html

Ukrayna yerleşim bölgelerine saldırmaya devam ediyor: Belgorod'da 1 sivil öldü, 2 kişi yaralandı

Ukrayna yerleşim bölgelerine saldırmaya devam ediyor: Belgorod'da 1 sivil öldü, 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesine yönelik düzenlenen füze saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin daha yaralandığı belirtildi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T10:22+0300

2024-03-22T10:22+0300

2024-03-22T10:22+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

vyaçeslav gladkov

sivil can kaybı

ukrayna

ukrayna ordusu

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun bu sabah Vampire çoklu roketatarlardan Belgorod şehrine saldırdığını belirterek, “Bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kadının ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum” diye yazdı.Biri kadın iki sivilin daha yaralandığını duyuran Gladkov, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.Gladkov, Ukrayna ordusunun hava saldırısı sonucunca Belgorod şehrinde beş çok katlı apartmanın 31 dairesinde, bir bahçeli evde ve 4 sağlık kuruluşunda hasar oluştuğunu ifade ederken, 4 otomobilin de tamamen yandığını belirterek 12 otomobilin zarar gördüğünü dile getirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saat 7.30’da hava savunma sistemlerinin 7 adet Vampire füzesini tespit ederek imha ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-tahilimiza-yonelik-alinacak-tedbirler-dunya-genelindeki-gida-sorununu-daha-da-kotulestirecek-1081937844.html

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, sivil can kaybı, ukrayna, ukrayna ordusu