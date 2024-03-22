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Türkiye 2024'ün ilk 2 ayında 4.3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Türkiye 2024'ün ilk 2 ayında 4.3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında 4 milyon 341 bin 606 turistin Türkiye'ye geldiğini bildirdi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
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Kültür ve Turizm Bakanlığı iki aylık turizm verilerini yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.Buna göre, Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olmuştu.Şubat ayında ise Türkiye’yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 artış kaydedildi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre Şubat ayında ülkeye gelen 2 milyon 294 579 yabancı ziyaretçinin 7 bin 106'sını günübirlikçiler oluşturdu.2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydedilmiştir.Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk bey il sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı oldu.
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kültür ve turizm bakanlığı, turist, rus turist, alman turist, yerli turist, yabancı turist, türkiye
kültür ve turizm bakanlığı, turist, rus turist, alman turist, yerli turist, yabancı turist, türkiye

Türkiye 2024'ün ilk 2 ayında 4.3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı

17:10 22.03.2024
© Sputnik / Туран СалджыAntalya Rus turist
Antalya Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Туран Салджы
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında 4 milyon 341 bin 606 turistin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı iki aylık turizm verilerini yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.
Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.
Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.
Buna göre, Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olmuştu.
Şubat ayında ise Türkiye’yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 artış kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre Şubat ayında ülkeye gelen 2 milyon 294 579 yabancı ziyaretçinin 7 bin 106'sını günübirlikçiler oluşturdu.
2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış kaydedilmiştir.
Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk bey il sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı oldu.
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