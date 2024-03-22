Şamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
© SputnikŞamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
© Sputnik
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Yıllarca süren savaş ve sefaletten sonra Şam sokakları, Ramazan gelenek ve sembollerinin yeniden canlanmasına tanık oluyor. Bunlardan biri olan ‘musaharati’, yani Ramazan ayında insanları sahura kaldırmak için yürüyerek davul çalan kişi.
Abu Ahmad, Şam’da resmi olarak kayıtlı 42 musaharati’den biri:
“13 yıllık aradan sonra bu mahallede ilk musaharati olduğum için gurur duyuyorum. Bu mevsimlik işi çok seviyorum, atalarım da aynısını yapıyordu. Cep telefonlarına ve çalar saatlere rağmen insanlar davulumla uyanmayı seviyor.”
© SputnikŞamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
Şamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
© Sputnik
© SputnikŞamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
Şamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
© Sputnik
© SputnikŞamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
Şamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor
© Sputnik