https://sputniknews.com.tr/20240322/samli-ramazan-davulcusu-telefonlara-ve-calar-saatlere-ragmen-insanlar-davulla-uyanmayi-seviyor-1081962581.html

Şamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor

Şamlı Ramazan davulcusu: Telefonlara ve çalar saatlere rağmen insanlar davulla uyanmayı seviyor

Sputnik Türkiye

Yıllarca süren savaş ve sefaletten sonra Şam sokakları, Ramazan gelenek ve sembollerinin yeniden canlanmasına tanık oluyor. Bunlardan biri olan ‘musaharati’... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T19:51+0300

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Abu Ahmad, Şam’da resmi olarak kayıtlı 42 musaharati’den biri:“13 yıllık aradan sonra bu mahallede ilk musaharati olduğum için gurur duyuyorum. Bu mevsimlik işi çok seviyorum, atalarım da aynısını yapıyordu. Cep telefonlarına ve çalar saatlere rağmen insanlar davulumla uyanmayı seviyor.”

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