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CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'da düzenlenen mitingde konuşuyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-ukraynanin-cok-sayida-askeri-ve-enerji-tesisi-vurularak-kullanilmaz-hale-getirildi-1081955478.html
Rusya: Ukrayna'nın çok sayıda askeri ve enerji tesisi vurularak kullanılmaz hale getirildi
Rusya: Ukrayna'nın çok sayıda askeri ve enerji tesisi vurularak kullanılmaz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde düzenlediği ve Ukrayna makamları tarafından 'tüm zamanların en büyük darbesi' şeklinde yorumlanan... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T16:30+0300
2024-03-22T16:30+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rusya silahlı kuvvetleri
iha
insansız hava aracı (iha)
uzun menzilli füze
nato
ukrayna
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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'daki enerji tesislerine, savunma sanayi tesislerine, demiryolu hatlarına, cephaneliklere, Ukraynalı birliklerin ve paralı askerlerin konuşlanma noktalarına yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava, deniz, kara bazlı silahlar ve İHA'larla geniş çaplı bombardıman gerçekleştirdi.Bombardıman sonucunda Ukrayna'ya ait silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve onaran sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sekteye uğratıldı.Bununla beraber NATO ülkelerinden Ukrayna'ya tedarik edilen yabancı askeri teçhizat ve saldırı araçları imha edildi, düşmanın rezerv güçlerinin cephenin ilerisine intikali akamete uğratıldı, savaş kabiliyetinin yeniden kazandırıldığı bölgelerde Ukrayna ordusu birlikleri ve paralı askerler bozguna uğratıldı.Rusya ordusunun geniş çaplı taarruzunda tüm hedeflere başarılı bir şekilde ulaşıldı.'Hipersonik Kinjal füzeleri de kullanılarak 49 misilleme bombardımanı gerçekleştirildi'Özel askeri harekatta 16-22 Mart tarihlerinde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını tekrar anımsatan bakanlık, Ukrayna ordusunun sınırdan Rusya topraklarına sızma girişimlerine cevaben hipersonik Kinjal füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silah sistemleri kullanılarak 49 misilleme bombardımanı gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Söz konusu 49 bombardıman sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait karar alma merkezleri, hava üssü altyapı tesisleri, silah ve askeri teçhizat onarım atölyeleri, İHA ve insansız hücumbot depoları, lojistik üslerinin yanı sıra özel operasyon kuvvetlerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.'Yaklaşık 7800 Ukrayna askeri öldürüldü, 3 köy ele geçirildi'Hafta boyunca önlenen 70 karşı saldırı ve düzenlenen operasyonlar sonucunda yaklaşık 7 bin 800 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orlovka ve Tonenkoye köyleri ile Donetsk'teki Alebastrovaya tren istasyonunda, ayrıca Zaporojye Bölgesi'nin Mirnoye köyünde kontrol Rus ordusuna geçti.
https://sputniknews.com.tr/20240322/rusyadan-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerine-bombardiman-tum-zamanlarin-en-buyuk-darbesi-1081951008.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, iha, insansız hava aracı (iha), uzun menzilli füze, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, iha, insansız hava aracı (iha), uzun menzilli füze, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, kinjal hipersonik füze sistemleri, kinjal, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), zaporojye

Rusya: Ukrayna'nın çok sayıda askeri ve enerji tesisi vurularak kullanılmaz hale getirildi

16:30 22.03.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde düzenlediği ve Ukrayna makamları tarafından 'tüm zamanların en büyük darbesi' şeklinde yorumlanan bombardımana ilişkin bilgi verdi.
Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'daki enerji tesislerine, savunma sanayi tesislerine, demiryolu hatlarına, cephaneliklere, Ukraynalı birliklerin ve paralı askerlerin konuşlanma noktalarına yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava, deniz, kara bazlı silahlar ve İHA'larla geniş çaplı bombardıman gerçekleştirdi.

Bombardıman sonucunda Ukrayna'ya ait silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve onaran sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sekteye uğratıldı.

Bununla beraber NATO ülkelerinden Ukrayna'ya tedarik edilen yabancı askeri teçhizat ve saldırı araçları imha edildi, düşmanın rezerv güçlerinin cephenin ilerisine intikali akamete uğratıldı, savaş kabiliyetinin yeniden kazandırıldığı bölgelerde Ukrayna ordusu birlikleri ve paralı askerler bozguna uğratıldı.

Rusya ordusunun geniş çaplı taarruzunda tüm hedeflere başarılı bir şekilde ulaşıldı.

'Hipersonik Kinjal füzeleri de kullanılarak 49 misilleme bombardımanı gerçekleştirildi'

Özel askeri harekatta 16-22 Mart tarihlerinde yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını tekrar anımsatan bakanlık, Ukrayna ordusunun sınırdan Rusya topraklarına sızma girişimlerine cevaben hipersonik Kinjal füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silah sistemleri kullanılarak 49 misilleme bombardımanı gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Söz konusu 49 bombardıman sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait karar alma merkezleri, hava üssü altyapı tesisleri, silah ve askeri teçhizat onarım atölyeleri, İHA ve insansız hücumbot depoları, lojistik üslerinin yanı sıra özel operasyon kuvvetlerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi.

'Yaklaşık 7800 Ukrayna askeri öldürüldü, 3 köy ele geçirildi'

Hafta boyunca önlenen 70 karşı saldırı ve düzenlenen operasyonlar sonucunda yaklaşık 7 bin 800 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orlovka ve Tonenkoye köyleri ile Donetsk'teki Alebastrovaya tren istasyonunda, ayrıca Zaporojye Bölgesi'nin Mirnoye köyünde kontrol Rus ordusuna geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
Ukrayna krizi
Rusya'dan Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerine bombardıman: 'Tüm zamanların en büyük darbesi'
14:39
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