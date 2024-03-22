https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerini-hedef-aldi-1081954902.html
Rusya, Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini hedef aldı
Rusya, Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini hedef aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok kentindeki askeri ve enerji tesislerini hedef alarak bombardıman düzenledi. En büyük... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T16:44+0300
2024-03-22T16:44+0300
2024-03-22T16:44+0300
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Saldırı sonucu bir tank fabrikası ve iki termik santralin vurulduğu, kentin elektriksiz kaldığı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna bombardımanı haritası, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, ukrayna, инфографика, harkov
infografik, rusya, ukrayna, инфографика, harkov
Rusya, Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini hedef aldı
Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok kentindeki askeri ve enerji tesislerini hedef alarak bombardıman düzenledi. En büyük bombardımanlardan biri ise Harkov'da gerçekleştirildi.
Saldırı sonucu bir tank fabrikası ve iki termik santralin vurulduğu, kentin elektriksiz kaldığı belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna bombardımanı haritası, Sputnik'in infografiğinde.