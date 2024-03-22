https://sputniknews.com.tr/20240322/rusya-ukraynanin-askeri-ve-enerji-tesislerini-hedef-aldi-1081954902.html

Rusya, Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini hedef aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok kentindeki askeri ve enerji tesislerini hedef alarak bombardıman düzenledi. En büyük... 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T16:44+0300

2024-03-22T16:44+0300

2024-03-22T16:44+0300

multimedya

infografik

rusya

ukrayna

harkov

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Saldırı sonucu bir tank fabrikası ve iki termik santralin vurulduğu, kentin elektriksiz kaldığı belirtildi. Rusya'nın Ukrayna bombardımanı haritası, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, rusya, ukrayna, инфографика, harkov