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Rusya: Seçimlere yönelik siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan geldi
Rusya: Seçimlere yönelik siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan geldi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya... 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T01:09+0300
2024-03-22T01:09+0300
dünya
rusya
agit
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
seçim
başkanlık
başkanlık seçimleri
finlandiya
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AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'nın, Merkezi Seçim Komisyonu kaynakları ve uzaktan elektronik oylama sistemine yönelik siber saldırılar yoluyla Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmesini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tepit edildiğini söyledi.Volgarev, "AGİT'in temel ilkelerinden biri olan içişlerine karışmama ilkesine aykırı olarak bu tür girişimlerde bulunuldu. Bu üzücü olayın öncüleri, Moskova'daki diplomatik misyonlarının yanı sıra medya ve STK’ları kullanan ABD ve Almanya'dır. Örneğin, ABD Küresel Medya Ajansı tarafından kontrol edilen yabancı ajan radyo istasyonu ‘Amerika’nın Sesi’ aracılığıyla, gözdağı içeren ve oy pusulalarını bozma çağrıları yapan 'seçmenler için not' dağıtıldı” dedi.ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ve CIA'den de işbirliği çağrıları yapıldığını belirten Rus diplomat, "İngiliz diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından da aynı şeyler yapıldı. Esas olarak, seçim gününde seçim malzemelerine zarar verilmesini teşvik ediyorlardı. Bu, eylemlerinden dolayı gözaltına alınan vatandaşların ifadeleriyle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240320/putin-secim-zaferi-rusyanin-gelecekte-kazanacagi-zaferlerin-girizgahi-1081882924.html
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rusya, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), seçim, başkanlık, başkanlık seçimleri, finlandiya
rusya, agit, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), seçim, başkanlık, başkanlık seçimleri, finlandiya

Rusya: Seçimlere yönelik siber saldırılar Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'dan geldi

01:09 22.03.2024
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidin2024 Rusya devlet başkanlığı seçimleri
2024 Rusya devlet başkanlığı seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2024
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilci Yardımcısı Aleksandr Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya tarafından Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmelerini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tespit edildiğini belirtti.
AGİT Daimi Konsey toplantısında konuşan Volgarev, Almanya, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Litvanya'nın, Merkezi Seçim Komisyonu kaynakları ve uzaktan elektronik oylama sistemine yönelik siber saldırılar yoluyla Rus vatandaşlarının devlet başkanlığı seçimlerinde iradelerini ifade etmesini etkilemeye yönelik çok sayıda girişimin tepit edildiğini söyledi.
Volgarev, "AGİT'in temel ilkelerinden biri olan içişlerine karışmama ilkesine aykırı olarak bu tür girişimlerde bulunuldu. Bu üzücü olayın öncüleri, Moskova'daki diplomatik misyonlarının yanı sıra medya ve STK’ları kullanan ABD ve Almanya'dır. Örneğin, ABD Küresel Medya Ajansı tarafından kontrol edilen yabancı ajan radyo istasyonu ‘Amerika’nın Sesi’ aracılığıyla, gözdağı içeren ve oy pusulalarını bozma çağrıları yapan 'seçmenler için not' dağıtıldı” dedi.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ve CIA'den de işbirliği çağrıları yapıldığını belirten Rus diplomat, "İngiliz diplomatik ve konsolosluk misyonları tarafından da aynı şeyler yapıldı. Esas olarak, seçim gününde seçim malzemelerine zarar verilmesini teşvik ediyorlardı. Bu, eylemlerinden dolayı gözaltına alınan vatandaşların ifadeleriyle de doğrulanıyor” ifadelerini kullandı.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2024
DÜNYA
Putin: Seçim zaferi, Rusya'nın gelecekte kazanacağı zaferlerin girizgahı
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