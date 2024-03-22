Fenerbahçe'den AK Parti Trabzon adayı hakkında suç duyurusu
13:01 22.03.2024 (güncellendi: 13:08 22.03.2024)
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe ve Beşiktaş için "şikeci" diyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fenerbahçe Kulübünün açıklaması şu şekilde:
"Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yaratmıştır. Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır. Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki; Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır. Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir. Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir. Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA’nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir. Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur. Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur."
Ahmet Metin Genç ne demişti?
AK Parti Trabzon Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, olaylı derbinin ardından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" dedi. Genç açıklamasında, "Trabzonspor’un kulüp başkanı hangi adımı atacaksa, onun yanında ikinci adam olmaya hazırım" ifadelerini de kullandı.
25 Kasım 2023, 12:49
Ahmet Metin Genç Kimdir ?
Ahmet Metin Genç, 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Genç.1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı.1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.
Ahmet Metin Genç, 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu.
Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.
Ahmet Metin Genç, 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu.
Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.