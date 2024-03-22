https://sputniknews.com.tr/20240322/enflasyona-karsi-fiyatlarini-sabit-tuttu-sac-45-sakal-35-lira-1081941526.html

Enflasyona karşı fiyatlarını sabit tuttu: Saç 45, sakal 35 lira

Enflasyona karşı fiyatlarını sabit tuttu: Saç 45, sakal 35 lira

Sputnik Türkiye

Hatay’da 53 yaşındaki berber Yüksel Sapan, enflasyona karşı verdiği mücadelede saç tıraşını 45 TL’ye yapıyor. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-22T10:53+0300

2024-03-22T10:53+0300

2024-03-22T10:53+0300

yaşam

sakal

saç

saç boyası

saç tıraşı

kuaför

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Kahramanmaraş merkezli depremler en çok yıkıma uğrayan Hatay’da vatandaşlar maddi ve manevi anlammda birbirine olan desteğini sürdürüyor. Depremin etkisi ve enflasyondaki değişiklikler nedeniyle çeşitli sektörlerde fahiş fiyat artışları vatandaşları rahatsız ediyor. İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde berberlik yapan 53 yaşındaki Yüksel Sapan, enflasyona karşı durmak için işlettiği berber dükkanında fiyatlar da hiçbir artış yapmadı. Depremden 1 ay sonra açılan dükkanda; saç tıraşı 45 TL, sakal tıraşı 35 TL ve tüm bakımları yapmak isteyenler en fazla 100 TL ücret ödüyor. Fiyatların diğer berberlere göre çok uygun olduğu iş yerinde 6 berber ve 2 çırak çalışıyor.“İnsanlara hizmet vermekten mutlu oluyoruz”Fiyatlardan dolay müşterilerin memnuniyet gösterdiğini belirten Sapan, belirterek, “Amacımız bu pahalılık ve hayat şartlarında vatandaşlarımızın rahat ve uygun fiyatlara tıraş olmalı. Bizlere dua etmeleridir. Biz birinci kalite hizmet, hijyen, temizliğe önem veren, eğitimli, deneyimli arkadaşlarımızla hizmet verip çalışıyoruz. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Gelen müşterilerimizde durumdan memnun oluyorlar, bize de duacılar. Piyasaya göre uygun fiyatta tıraş oluyorlar. Dükkanımız az hasarlı çıktı. Depremden 1 ay sonra hizmetimize başladık. Farklı yerlerden müşterilerimiz geliyor ve hizmetten memnun oluyorlar. Hizmet sektöründeyiz. İnsanlara hizmet vermekten mutlu oluyoruz” dedi.“Bizde damat tıraşı yok ve normal müşteriden ne alıyorsak ondanda onu alıyoruz”Berber Emre Uğur, iş yerinin sürümden kazandığını ifade ederek, “Kaliteli ve hijyen ortamda hizmet veriyoruz. Diğer berberlerden farkımız çok müşterimiz var. Biraz fazla yoruluyoruz ama buna değiyor. Müşterilerimizin hepsi bizden memnunlar. Saç, sakal ve yıkıma 75 TL, tam bakım istenirse 100 TL, saç tıraşı 45 TL, sakal tıraşı 35 TL fiyatlarımız uygun. Bizde damat tıraşı yok. Normal müşteriden ne alıyorsak ondanda onu alıyoruz” şeklinde konuştu.“Fiyat ve performans olarak çok iyi oluyor”Şehir dışından gelip bu dükkanda tıraş olan üniversiteli öğrenci Oğuzhan Akyol, “Bir üniversite öğrencisi olarak diğer şehirlere ve buradaki diğer berberlere göre uygun olduğu için geliyorum. Kendi bütçem için çok iyi oluyor. Yapılan tıraştan da baya memnun oluyorum. Yıllardan beri geldiğim bir yer burayı seviyorum. Fiyat ve performans olarak çok iyi oluyor. Yapılan tıraştan memnun olduğum için sürekli geliyorum” ifadelerini kullandı.

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sakal, saç, saç boyası, saç tıraşı, kuaför