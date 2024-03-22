https://sputniknews.com.tr/20240322/bosna-hersekin-avrupa-birligi-uyelik-muzakereleri-basliyor-yeriniz-avrupali-ailemizde-1081937438.html
Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik müzakereleri başlıyor: 'Yeriniz Avrupalı ailemizde'
Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik müzakereleri başlıyor: 'Yeriniz Avrupalı ailemizde'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T09:01+0300
2024-03-22T09:01+0300
2024-03-22T09:01+0300
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından açıklama yaptı."Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor" mesajını paylaştı.Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.
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bosna hersek, avrupa birliği, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, üyelik müzakereleri, türkiye-ab üyelik müzakereleri, üyelik görüşmeleri, türkiye'nin ab yolculuğu
bosna hersek, avrupa birliği, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, üyelik müzakereleri, türkiye-ab üyelik müzakereleri, üyelik görüşmeleri, türkiye'nin ab yolculuğu
Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik müzakereleri başlıyor: 'Yeriniz Avrupalı ailemizde'
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından açıklama yaptı.
"Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor" mesajını paylaştı.
Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.
AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.