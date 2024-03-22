https://sputniknews.com.tr/20240322/anayasa-mahkemesi-baskanligina-kadir-ozkayanin-secilmesi-resmi-gazetede-1081932228.html
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçilmesi, Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçilmesi, Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T00:51+0300
2024-03-22T00:51+0300
2024-03-22T00:51+0300
türkiye
anayasa mahkemesi
kadir özkaya
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Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/aym-baskanvekilligine-ozkayanin-yeniden-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1081421262.html
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anayasa mahkemesi, kadir özkaya, resmi gazete
anayasa mahkemesi, kadir özkaya, resmi gazete
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Kadir Özkaya'nın seçilmesi, Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya’nın seçilmesine ilişkin AYM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Kadir Özkaya'nın seçildiği belirtildi.
Özkaya, başkan dahil 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi üyelerinden 9'unun oyunu alarak salt çoğunluğu sağlamıştı.