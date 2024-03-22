https://sputniknews.com.tr/20240322/1081933261.html

El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı

El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı

Sputnik Türkiye

El Salvador'un Santa Ana kentinde, ilkbahar ekinoksu kutlandı. Kutlamalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

el salvador

ilkbahar ekinoksu

etkinlik

etkinlik

tapınak

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El Salvador'un Santa Ana kentinde bulunan Tazumal Arkeoloji Parkı'nda, bölge sakinleri ve yerli liderler tarafından ilkbahar ekinoksunu karşılama ritüeli çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında ateş yakan yerli halk tapınakta dua etti.

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