https://sputniknews.com.tr/20240322/1081933261.html
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
Sputnik Türkiye
El Salvador'un Santa Ana kentinde, ilkbahar ekinoksu kutlandı. Kutlamalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. 22.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-22T01:19+0300
2024-03-22T01:19+0300
2024-03-22T01:19+0300
multimedya
fotoğraf
el salvador
ilkbahar ekinoksu
etkinlik
etkinlik
tapınak
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El Salvador'un Santa Ana kentinde bulunan Tazumal Arkeoloji Parkı'nda, bölge sakinleri ve yerli liderler tarafından ilkbahar ekinoksunu karşılama ritüeli çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında ateş yakan yerli halk tapınakta dua etti.
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фото, fotoğraf, el salvador, ilkbahar ekinoksu , etkinlik, etkinlik, tapınak
фото, fotoğraf, el salvador, ilkbahar ekinoksu , etkinlik, etkinlik, tapınak
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'un Santa Ana kentinde, ilkbahar ekinoksu kutlandı. Kutlamalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
El Salvador'un Santa Ana kentinde bulunan Tazumal Arkeoloji Parkı'nda, bölge sakinleri ve yerli liderler tarafından ilkbahar ekinoksunu karşılama ritüeli çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında ateş yakan yerli halk tapınakta dua etti. © AA / Alex Pena
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
© AA / Alex Pena
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
© AA / Alex Pena
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
© AA / Alex Pena
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
© AA / Alex Pena
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı
El Salvador'da ilkbahar ekinoksu çeşitli etkinliklerle kutlandı