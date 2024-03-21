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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240321/ukrayna-ordusunun-karargahlarini-kinjal-fuzeleriyle-vuran-rusya-donetskte-bir-koyu-daha-aldi-1081914605.html
Ukrayna ordusunun karargahlarını Kinjal füzeleriyle vuran Rusya, Donetsk'te bir köyü daha aldı
Ukrayna ordusunun karargahlarını Kinjal füzeleriyle vuran Rusya, Donetsk'te bir köyü daha aldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Avdeyevka yakınlarındaki Tonenkoye köyünde kontrolü ele... 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T14:39+0300
2024-03-21T14:44+0300
ukrayna krizi
rusya hava-uzay kuvvetleri
askeri operasyon
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
avdeyevka
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kinjal hipersonik füze sistemleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerini, teknik destek üslerini, özel operasyon kuvvetlerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını hipersonik Kinjal füzeleri de dahil uzun menzilli, yüksek hassasiyetli, hava bazlı silahlarla vurdu.Atışların hedeflerine ulaştığını belirten bakanlık, tüm tesislerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.'Tonenkoye köyü Rus ordusunun kontrolünde'Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, DHC'nin Tonenkoye köyünü koordineli faaliyetler sonucu ele geçirdi.Ukrayna ordusunu bozguna uğratarak 1 karşı saldırıyı bastıran Rus güçleri, Avdeyevka yönünde 320 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Kupyansk yönünde 40 Ukrayna askerini öldüren Rus ordusu, Belgorod yönünde Ukraynalı sabotaj gruplarının ve yabancı paralı askerlerin sızmasını önlemeye ve sınırdaki Ukrayna topraklarında bulunan geçici konuşlanma noktalarını imha etmeye yönelik faaliyetlerine devam etti. Bombardıman sonucu 30 militan hayatını kaybetti.Tren istasyonu kontrol altına alındıDonetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak DHC'deki Alebastrovaya tren istasyonunda kontrolü sağladı. Çatışmalar sonucunda 250 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Güney Donetsk yönünde taktik konumunu iyileştiren 'Vostok' (Doğu) askeri grubu, 120 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.Herson yönünde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olarak konuşlandırıldığı bölgelere yapılan atışlar sonucu 50 asker ile çok sayıda teçhizat imha edildi.Son 24 saatte 1 İHA deposu, 1 İHA üretim ve onarım merkezi, 163 İHA ile 20 ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire roketi de imha edildi.Rusya, sınırdaki Ukraynalı sabotaj gruplarını vurduRusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubunun Belgorod Bölgesi'ndeki sınır hattında bulunan Ukraynalı sabotaj gruplarının geçici konuşlanma noktalarını, personelini ve teçhizatını vurduğunu duyurdu.Bakanlık, Rus ordusunun Belgorod Bölgesi'ndeki sınır hattı yakınındaki Ukrayna topraklarında bulunan sabotaj gruplarına uyarı ateşi açtığını belirtti.Bakanlık, havacı ve topçu birliklerin gerçekleştirdiği uyarı atışları sırasında Ukraynalı sabotaj gruplarının geçici konuşlanma noktalarının, personelinin ve teçhizatının imha edildiğinin altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj gruplarının vurulduğu anların görüntülerini de yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20240321/gurcu-militan-gurcu-ulusal-lejyonunda-ingiltere-israil-ve-japonyadan-parali-askerler-var-1081911642.html
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rusya hava-uzay kuvvetleri, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, hipersonik füze, kinjal hipersonik füze sistemleri
rusya hava-uzay kuvvetleri, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, avdeyevka, hipersonik füze, kinjal hipersonik füze sistemleri

Ukrayna ordusunun karargahlarını Kinjal füzeleriyle vuran Rusya, Donetsk'te bir köyü daha aldı

14:39 21.03.2024 (güncellendi: 14:44 21.03.2024)
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu Avdeyevka'da
Rus ordusu Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Avdeyevka yakınlarındaki Tonenkoye köyünde kontrolü ele geçirdi. Ukrayna ordusunun karar alma merkezleri hipersonik Kinjal füzeleriyle vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatinde yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, gece saatlerinde Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerini, teknik destek üslerini, özel operasyon kuvvetlerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını hipersonik Kinjal füzeleri de dahil uzun menzilli, yüksek hassasiyetli, hava bazlı silahlarla vurdu.
Atışların hedeflerine ulaştığını belirten bakanlık, tüm tesislerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.

'Tonenkoye köyü Rus ordusunun kontrolünde'

Avdeyevka yönünde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, DHC'nin Tonenkoye köyünü koordineli faaliyetler sonucu ele geçirdi.
Ukrayna ordusunu bozguna uğratarak 1 karşı saldırıyı bastıran Rus güçleri, Avdeyevka yönünde 320 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Kupyansk yönünde 40 Ukrayna askerini öldüren Rus ordusu, Belgorod yönünde Ukraynalı sabotaj gruplarının ve yabancı paralı askerlerin sızmasını önlemeye ve sınırdaki Ukrayna topraklarında bulunan geçici konuşlanma noktalarını imha etmeye yönelik faaliyetlerine devam etti. Bombardıman sonucu 30 militan hayatını kaybetti.

Tren istasyonu kontrol altına alındı

Donetsk yönünde 'Yug' (Güney) askeri grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak DHC'deki Alebastrovaya tren istasyonunda kontrolü sağladı. Çatışmalar sonucunda 250 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.

Güney Donetsk yönünde taktik konumunu iyileştiren 'Vostok' (Doğu) askeri grubu, 120 düşman askerini ölü olarak ele geçirdi.

Herson yönünde Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olarak konuşlandırıldığı bölgelere yapılan atışlar sonucu 50 asker ile çok sayıda teçhizat imha edildi.

Son 24 saatte 1 İHA deposu, 1 İHA üretim ve onarım merkezi, 163 İHA ile 20 ABD yapımı HIMARS ve Çekya yapımı Vampire roketi de imha edildi.

Rusya, sınırdaki Ukraynalı sabotaj gruplarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Zapad' (Batı) askeri grubunun Belgorod Bölgesi'ndeki sınır hattında bulunan Ukraynalı sabotaj gruplarının geçici konuşlanma noktalarını, personelini ve teçhizatını vurduğunu duyurdu.
Bakanlık, Rus ordusunun Belgorod Bölgesi'ndeki sınır hattı yakınındaki Ukrayna topraklarında bulunan sabotaj gruplarına uyarı ateşi açtığını belirtti.
Bakanlık, havacı ve topçu birliklerin gerçekleştirdiği uyarı atışları sırasında Ukraynalı sabotaj gruplarının geçici konuşlanma noktalarının, personelinin ve teçhizatının imha edildiğinin altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sabotaj gruplarının vurulduğu anların görüntülerini de yayınladı.
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