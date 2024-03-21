https://sputniknews.com.tr/20240321/tekirdagda-gocuk-2-isci-kayan-topragin-altinda-kaldi-1081915356.html
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T14:59+0300
2024-03-21T14:59+0300
2024-03-21T15:36+0300
türkiye
tekirdağ
göçük
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Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.İki işçi toprak altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.
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tekirdağ, göçük
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük
14:59 21.03.2024 (güncellendi: 15:36 21.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.
İki işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.