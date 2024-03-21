https://sputniknews.com.tr/20240321/tekirdagda-gocuk-2-isci-kayan-topragin-altinda-kaldi-1081915356.html

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T14:59+0300

2024-03-21T14:59+0300

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türkiye

tekirdağ

göçük

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Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.İki işçi toprak altında kaldı.İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, göçük