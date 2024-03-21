https://sputniknews.com.tr/20240321/rus-uzman-abdnin-turk-sirketlerine-baskisi-baska-bir-devletin-icislerine-mudahaledir-1081928565.html

Rus uzman: ABD'nin Türk şirketlerine baskısı başka bir devletin içişlerine müdahaledir

Rus uzman: ABD'nin Türk şirketlerine baskısı başka bir devletin içişlerine müdahaledir

Sputnik Türkiye

Rus uzman Sergey Markov, ABD’nin Türk şirketleri üzerindeki baskılarının kabaca ve yasa dışı bir şekilde kullandıkları siyasi bir önlem olduğunu belirtti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T20:41+0300

2024-03-21T20:41+0300

2024-03-21T20:41+0300

görüş

rusya

türkiye

abd

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Daha önce, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye ve ABD'nin Rus yaptırımları konusunda uzlaşma sağladıkları belirtilen yeni şemanın Rus-Türk ticaretini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmişti.Rus Büyükelçi, Washington’un tüm gücüyle Rus-Türk ticaretinin önüne engeller koymaya ve mümkünse onu kendi sıkı kontrolleri altına almaya çalıştığını belirtmişti.Türk-Rus Toplumsal Forumu Rusya Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, bu tür önlemlerin Rusya ile Türkiye arasındaki ticareti nasıl etkileyeceğini Sputnik’e değerlendirdi.Markov, Türkiye'nin Rusya ile olan ticaret hacmini korumak için her şeyi yapacağını, ancak başka etkileyici faktörlerin de olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Markov, üçüncü tarafın işbirliğini engellemek için yoğun çaba göstermesi nedeniyle bunun kolay olmayacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:Yaptırımlarla ilgili yeni çalışma şemasının ekonomik alanı hedeflese de tamamen siyasi bir önlem olduğunun altını çizen Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240321/afrikada-guc-kaybeden-abd-rusya-ve-cini-sucladi-1081910627.html

rusya

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2024

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Tatiana Şuvalova https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101325/71/1013257172_293:0:856:562_100x100_80_0_0_9b47dcc56a60a7db689cd1e5ec6e3681.png

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rusya, türkiye, abd