Refah’taki sığınmacılara yardım eden gönüllüler: 'Ramazan’da oruç tutanlara yemek dağıtıyoruz'
© SputnikRefah’taki sığınmacılara yardım eden gönüllüler: Ramazan’da oruç tutanlara yemek dağıtıyoruz
© Sputnik
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Gazze Şeridi sakinleri Ramazan’ı devam eden savaş ve bombardıman koşullarında yaşıyor. Refah’ta, Gazze’nin çeşitli bölgelerinden gelen 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor. Gönüllü kuruluşlar, muhtaçların karınlarını doyurmak için çaba harcıyor.
Sığınmacılar için yemek hazırlayanlardan biri olan Hanin Atallah, Sputnik’e yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
“Savaştan önce ben ve arkadaşlarım Han Yunus’ta şef olarak çalışıyorduk. Ramazan başlayınca da becerilerimizi oruç tutanların karınlarını doyurmak için kullanmaya karar verdik. Bize mutfak ekipmanı buldular. Gönüllüler de yemeklerin pişirilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oluyor. Bu, insanlar için büyük bir yardım, çünkü yerinden edilenlerin hepsi çok zor koşullarda yaşıyor. Biz de iş yaparken zorluklarla boğuşuyoruz. Öncelikle yemek hazırlamak için su bulmak zor. Bunun için eşekle su taşıyoruz. İkincisi odun. Odun pahalı, çevreyi kirletiyor ve yakında tamamen bitecek. Üçüncüsü, yemeklere tat katmak için gereken baharatlar neredeyse hiç yok.”
© SputnikRefah’taki sığınmacılara yardım eden gönüllüler: Ramazan’da oruç tutanlara yemek dağıtıyoruz
Refah’taki sığınmacılara yardım eden gönüllüler: Ramazan’da oruç tutanlara yemek dağıtıyoruz
© Sputnik
© SputnikRefah’taki sığınmacılara yardım eden gönüllüler: Ramazan’da oruç tutanlara yemek dağıtıyoruz
Refah’taki sığınmacılara yardım eden gönüllüler: Ramazan’da oruç tutanlara yemek dağıtıyoruz
© Sputnik
Güneydeki Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.
Bu Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusunun 5 katından fazla arttığı belirtiliyor.