https://sputniknews.com.tr/20240321/peruda-kesfedildi-35-metre-uzunlugunda-16-milyon-yil-oncesinden-1081930143.html

Peru'da keşfedildi: 3.5 metre uzunluğunda, 16 milyon yıl öncesinden

Peru'da keşfedildi: 3.5 metre uzunluğunda, 16 milyon yıl öncesinden

Sputnik Türkiye

Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili keşfetti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-21T22:07+0300

2024-03-21T22:07+0300

2024-03-21T22:08+0300

yaşam

yunus

dev

fosil

keşif

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Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3.5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.Pebanista yacuruna olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu" ifadelerini kullandı.Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/bilin-insanlarini-heyecanlandiran-kesif-kurbaga-bacaginda-ortaya-cikti-1080752788.html

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yunus, dev, fosil, keşif