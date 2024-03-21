https://sputniknews.com.tr/20240321/peruda-kesfedildi-35-metre-uzunlugunda-16-milyon-yil-oncesinden-1081930143.html
Peru'da keşfedildi: 3.5 metre uzunluğunda, 16 milyon yıl öncesinden
Peru'da keşfedildi: 3.5 metre uzunluğunda, 16 milyon yıl öncesinden
Sputnik Türkiye
Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili keşfetti. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-21T22:07+0300
2024-03-21T22:07+0300
2024-03-21T22:08+0300
yaşam
yunus
dev
fosil
keşif
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Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3.5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.Pebanista yacuruna olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu" ifadelerini kullandı.Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/bilin-insanlarini-heyecanlandiran-kesif-kurbaga-bacaginda-ortaya-cikti-1080752788.html
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yunus, dev, fosil, keşif
Peru'da keşfedildi: 3.5 metre uzunluğunda, 16 milyon yıl öncesinden
22:07 21.03.2024 (güncellendi: 22:08 21.03.2024)
Zürih Üniversitesi'nden araştırmacılar, Peru'da Amazon Nehri'nde dev yunus türüne ait 16 milyon yıllık kafatası fosili keşfetti.
Guardian'ın haberine göre, araştırmada bulunan yunus türünün en yakın akrabasının 10 bin kilometre ötede, Güneydoğu Asya'da yaşadığı tespit edildi.
Araştırmanın başyazarı Aldo Benites-Palomino, fosilin; 24 ila 16 milyon yıl önce yaşamış, uzunluğu 3.5 metreyi bulan Platanistoidea ailesine ait olduğunu açıkladı.
Pebanista yacuruna olarak adlandırılan bu yunus türünü 2018 yılında keşfettiğini belirten Benites-Palomino, çalışmalarının Kovid-19 salgını yüzünden aksadığını aktardı.
Benites-Palomino, bu nehir yunusu türünün, tatlı su nehirlerinde yeni besin kaynakları bulmak için okyanusları terk ettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.
Zürih Üniversitesi Paleontoloji Departmanı Direktörü Marcelo R Sanchez-Villagra, "Güney Amerika'da 20 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bölgede günümüzde bulunan canlılardan bazılarının dev formlarını bulmuştuk. Ancak bu, yunus türünün ilk örneği oldu" ifadelerini kullandı.
Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.