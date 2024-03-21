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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mart ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar azaldı. 21.03.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mart ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar azalarak, 127 milyar 897 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 785 milyon dolardan 74 milyar 891 milyon dolara indi.Altın rezervleri ise 15 Mart haftasında 258 milyon dolar artarak 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.
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merkez bankası, para, türk lirası, döviz, dolar, dolar/tl, altın
merkez bankası, para, türk lirası, döviz, dolar, dolar/tl, altın

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi

15:50 21.03.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
© AA
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Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mart ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Mart ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar azalarak, 127 milyar 897 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 785 milyon dolardan 74 milyar 891 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 15 Mart haftasında 258 milyon dolar artarak 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.
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